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Семашко прогнозирует открытие Россией границы с Беларусью в конце июля - начале августа
29.06.2020 18:53 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Посол Беларуси в России прогнозирует, что граница между Беларусью и Россией, закрытая российской стороной в марте из-за пандемии COVID-19, будет вновь открыта в конце июля - начале августа. Об этом дипломат сказал сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
"Анализируя ситуацию каждый день, соотношение числа заболевших и выздоровевших, вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600-700 человек, а выздоровевших - 2-3 тыс., - отметил Владимир Семашко. - И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля - началу августа должна быть открыта".
Посол отметил, что российская сторона уже ввела некоторые послабления по пересечению границы. Он напомнил, что с самого начала для бесперебойного обеспечения товарами первой необходимости не вводился запрет на пересечение границы между Беларусью и Россией для грузового транспорта. А недавно
"И наоборот, на строительстве БелАЭС идет постоянная ротация кадров, и мы находим способы для того, чтобы они проходили карантин и попадали на станцию", - сообщил Владимир Семашко.
Он добавил, что до сих пор посольство вынуждено заниматься переправкой в Беларусь граждан, прибывающих в российские аэропорты из третьих стран вывозными рейсами. Этих граждан белорусская дипмиссия на собственных автомобилях доставляет из московских аэропортов до российско-белорусской границы. В частности, сегодня дипмиссия оказывает помощь в доставке на родину восьми белорусским гражданам.
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Посол Беларуси в России прогнозирует, что граница между Беларусью и Россией, закрытая российской стороной в марте из-за пандемии COVID-19, будет вновь открыта в...
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