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Открытие кинотеатров в Минске перенесли на середину августа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Долгожданная новость для любителей кино. Кинотеатры в Минске вновь ждут зрителей 13 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ранее стало известно, что попасть на первые киносеансы можно будет уже 30 июля. Однако из-за переноса мировых премьер открытие залов столичной сети «КиноМинска» перенесли. После открытия кинотеатры будут работать в прежнем режиме.
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Новости Беларуси. Долгожданная новость для любителей кино. Кинотеатры в Минске вновь ждут зрителей 13 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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