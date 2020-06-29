ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Открытие кинотеатров в Минске перенесли на середину августа

29.06.2020 19:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Долгожданная новость для любителей кино. Кинотеатры в Минске вновь ждут зрителей 13 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Открытие кинотеатров в Минске перенесли на середину августа

Ранее стало известно, что попасть на первые киносеансы можно будет уже 30 июля. Однако из-за переноса мировых премьер открытие залов столичной сети «КиноМинска» перенесли. После открытия кинотеатры будут работать в прежнем режиме.

Люди в материале: нет

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Долгожданная новость для любителей кино. Кинотеатры в Минске вновь ждут зрителей 13 августа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске водитель Dodge сбил женщину на пешеходном переходе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика