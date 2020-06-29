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В Минске водитель Dodge сбил женщину на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Водитель автомобиля Dodge, двигаясь со стороны площади Казинца в направлении Серова, сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Под колесами оказалась 49-летняя женщина, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Она в больнице.
С начала года в Минске зафиксировано 113 наездов на пешеходов, более 80 случаев – по вине водителей.
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Новости Беларуси. Водитель автомобиля Dodge, двигаясь со стороны площади Казинца в направлении Серова, сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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