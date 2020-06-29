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В Хельсинки прогремел взрыв в театре

29.06.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Хельсинки прогремел взрыв в театре

В столице Финляндии в театре прогремел взрыв, сообщается об одном пострадавшем. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Twitter местных правоохранительных органов.

На месте находится полиция, спасательные службы и кареты скорой помощи. Причина взрыва в данный момент не установлена.

«По предварительным данным, на площадке произошел взрыв. По имеющейся информации, один человек пострадал. Причина взрыва в настоящее время выясняется», - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Известно, что в данный момент театр не работает и никаких репетиций в это время там не проходило. Инцидент случился около полудня по местному времени. Во время взрыва в здании было около сотни человек, в основном - работников театра.

По информации издания Helsingin sanomat, взрыв прогремел в технических помещениях театра, где в данный момент проходят ремонтные работы, а пострадавший - работник компании-подрядчика.


Фото: Iltalehti

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В столице Финляндии в театре прогремел взрыв, сообщается об одном пострадавшем. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Twitter местных правоохранительных органов....
 
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