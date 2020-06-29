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В Хельсинки прогремел взрыв в театре
Источник материала: ОНТ
В столице Финляндии в театре прогремел взрыв, сообщается об одном пострадавшем. Об этом
На месте находится полиция, спасательные службы и кареты скорой помощи. Причина взрыва в данный момент не установлена.
Известно, что в данный момент театр не работает и никаких репетиций в это время там не проходило. Инцидент случился около полудня по местному времени. Во время взрыва в здании было около сотни человек, в основном - работников театра.
По информации издания
Фото: Iltalehti
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В столице Финляндии в театре прогремел взрыв, сообщается об одном пострадавшем. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Twitter местных правоохранительных органов....
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