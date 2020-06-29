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Жильцы показали, что бывает с домом, когда в него бьёт молния (благо, рядом был поливочный шланг)

29.06.2020 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27 июня вечером молния попала прямо в кирпичный дом. Из-под кровли пошел дым.

Жильцы показали, что бывает с домом, когда в него бьёт молния (благо, рядом был поливочный шланг)

К счастью, жительница деревни Гирово Барановичского района не растерялась и со всех ног бросилась за помощью к соседу – начальнику пожарной части Жерко Дмитрию.

Жильцы показали, что бывает с домом, когда в него бьёт молния (благо, рядом был поливочный шланг)

Тот, не раздумывая ни минуты, бросился на помощь. По пути вызвал коллег-спасателей. Уже в доме отключил электроснабжение и с помощью поливочного шланга быстро ликвидировал горение, которое вот-вот могло переброситься внутрь дома – уже начал плавиться натяжной потолок.

Жильцы показали, что бывает с домом, когда в него бьёт молния (благо, рядом был поливочный шланг)

Прибывшим спасателям оставалось лишь поблагодарить своего начальника части и проверить скрытые места на наличие повторных источников загорания.

Жильцы показали, что бывает с домом, когда в него бьёт молния (благо, рядом был поливочный шланг)

Жильцы показали, что бывает с домом, когда в него бьёт молния (благо, рядом был поливочный шланг)

 
 
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  27 июня вечером молния попала прямо в кирпичный дом. Из-под кровли пошел дым. К счастью, жительница деревни Гирово Барановичского района не растерялась и со всех...
 
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