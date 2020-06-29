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Александр Лукашенко: каждый студент будет иметь своё место в общежитии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Место в общежитии – весомый аргумент в сторону того или иного вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для родителей иногородних это еще одна головная боль.
Виктория Ходосок, корреспондент:
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша гордость, как я уже сказал, – студенческая деревня в Минске. Это современнейший комплекс почти на 10 тысяч мест. Общежитие в нем по условиям проживания теперь на уровне отеля, пусть трехзвездочного, но отеля. Мы много добились, и все это стало возможным благодаря тому, что плавно, вдумчиво совершенствуем систему образования.
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Новости Беларуси. Место в общежитии – весомый аргумент в сторону того или иного вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для родителей иногородних это...
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