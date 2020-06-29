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Как выбрать вертикальный пылесос: советы для перехода к удобной уборке

30.06.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Наличие пылесоса не всегда облегчает уборку: традиционная техника тяжелая, неповоротливая, цепляется за ковры и сильно шумит. В этой статье команда TAM.BY расскажет, как выбрать вертикальный пылесос, который сделает уборку быстрой и комфортной.

Чем вертикальный пылесос отличается от обычного

Вертикальный пылесос значительно компактнее предшественника: это монолитное изделие с двигателем на ручке, не имеющее шланга. Пылесос отличается малым весом и мобильностью, легко хранится в шкафу или углу комнаты. Прибор становится частым выбором домовладельцев, которые стремятся сэкономить место в помещении.

Если обычный пылесос предназначен в основном для уборки напольных покрытий, ковров и мебели, то вертикальным удобно убирать другие поверхности: вплоть до пыльного шкафа. Кроме того, компактные модели удобны для быстрой уборки рассыпавшегося мелкого мусора: громоздкую технику в таком случае приходится долго собирать.

Какой лучше выбрать вертикальный пылесос


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Вертикальные пылесосы делятся на два типа: аккумуляторные и работающие от сети. Чтобы понять, как выбрать вертикальный пылесос, который подойдет именно вам, предлагаем изучить особенности.

  • Питание от аккумулятора. Такой пылесос не имеет провода и работает от блока, встроенного в ручке. Нуждается в периодической зарядке, которая длится отнюдь не быстро. Среднее время беспрерывной работы — до 1 часа, режим «турбо» сокращает время в несколько раз.
  • Питание от сети. Пылесос подключается к розетке. Провод может путаться под ногами, иногда заводской длины не хватает, поэтому приходится спасаться удлинителем. С другой стороны, сетевое питание избавляет от головной боли с долгой подзарядкой устройства.

Некоторые модели имеют в комплекте дополнительный пылесос для ручной уборки. Он необходим для быстрого снятия пыли с мягкой мебели, столешниц, полок и очистки салона автомобиля.

Какой именно выбрать пылесос — зависит от ваших предпочтений и возможности «мириться» с первыми или вторыми особенностями в эксплуатации.

Плюсы вертикальных пылесосов

  • Компактность, удобство в использовании и хранении. Небольшой вес — до 3-х килограммов.
  • Пылесосом можно управлять одной рукой: для этого есть ручка, не затрудняющая движение корпуса. Также на ручке расположены функциональные клавиши, для переключения прибора не нужно наклоняться.
  • Большинство моделей совмещают несколько функций: так называемое «десять в одном» с большим набором насадок (количество функций зависит от определенной модели).
  • Многоразовый контейнер для мусора чистится легко и без пыли: достаточно снять емкость и вытряхнуть в ведро.

Минусы вертикальных пылесосов

  • Мощность всасывания ниже, чем у традиционных пылесосов (до 100 Вт вместо 300−500 Вт). Поэтому часто производители не указывают эту характеристику: работу прибора придется проверять в магазине или салоне.
  • Вертикальные пылесосы оснащены маленькими контейнерами для пыли, объем которых всего 0,3−0,75 л (емкости обычных пылесосов достигают до 4 л). Это не минус, а скорее особенность компактного устройства, хотя для некоторых частая уборка контейнера кажется затруднительным занятием.
  • Устройство справляется с уборкой шерсти животных, но не всегда делает это тщательно. Чтобы выбрать вертикальный пылесос, который хорошо убирает шерсть, рассмотрите модели со специальной насадкой-роликом или турбощеткой.
  • Высокая цена, которая может достигать полную стоимость классического и более мощного устройства.

Хотите узнать, как выбрать вертикальный пылесос, пообщавшись со специалистом? Заходите в магазины бытовой технике в Минске из каталога TAM.BY и кликайте на нужный, где вам расскажут о будущей покупке подробно.

 
Теги: Минск
 
 
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Наличие пылесоса не всегда облегчает уборку: традиционная техника тяжелая, неповоротливая, цепляется за ковры и сильно шумит. В этой статье командаTAM.BY расскажет,...
 
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