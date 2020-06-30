Хочет получить половину квартиры мужа после развода. На письмо читательницы отвечает адвокат

Источник материала: Tut.by

Жена помогала мужу выплатить кредит на квартиру, несмотря на то, что квартира оформлена на него. После развода она «по совести» хочет получить половину. Получится ли у нее это сделать, читайте в колонке адвоката.

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— Когда я познакомилась со своим будущим мужем, думала, что вытянула счастливый билет. Перед самой нашей свадьбой муж купил квартиру. Квартира была с отделкой, ремонтом и вообще всем, что только можно себе представить. Планировалось жить по высшему разряду: молодая жена, крутое жилье, позолота на стенах. Муж всячески мне намекал, что работать мне никогда не придется, он всегда представлял себя как суперсостоятельного человека. Примерно месяц после заезда в квартиру так оно и было: я не работала, муж давал мне деньги. Мы часто принимали гостей — его сомнительного вида друзей и еще более сомнительного вида партнеров и клиентов. Меня крутили, как новую куклу. Сейчас я рассказываю об этом спокойно, но только из-за того, что с тех пор прошло много времени и я не без помощи специалистов смогла проанализировать эту ситуацию и вынести из нее уроки.



Фото: pixabay.com

Не возьмусь описывать свои чувства в то время. Я была юной, неопытной, и мне, как многим, втайне мечталось о жизни, не обремененной работой и обязанностями, жизни-празднике. Но к концу того сумасшедшего месяца уже, конечно, начинала чувствовать, что попала в какую-то историю. Но, к сожалению, свою интуицию мы слушаем непростительно редко.

Проигнорировав все тревожные звоночки, я осталась в этих отношениях и даже забеременела. Во время беременности вскрылось, что в нагрузку к квартире шел огромный кредит. Большая часть денег на покупку квартиры, как выяснилось, была кредитная. И этот кредит не выплачен до сих пор. Постепенно я поняла, что мой муж настолько же далек от миллионерства, как и я. Мало того, у него пошли проблемы с бизнесом (не исключаю, что они были всегда, просто какое-то время тоже от меня скрывались). В итоге вместо того, чтобы наслаждаться материнством, на пятом месяце жизни дочери я вынуждена была выйти на работу, потому что денег платить кредит и сводить концы с концами не было.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Моя история, как вы понимаете, с грустным концом. Я стала жить как рабочая лошадка, но я тянула бы все это и дальше, потому что на родительском примере видела и считала, что выходить замуж надо один раз и на всю жизнь. Но вскрылось, что муж изменял мне и делал это регулярно. Пожалуй, именно после этого у меня окончательно раскрылись глаза. Сейчас мы разводимся. Ну и встал вопрос по квартире.

Я потребовала, чтобы муж поступил по совести и отдал нам с дочерью половину квартиры. Он быстро поставил меня на место, сказав что квартиру он купил, когда мы еще не были женаты, а значит, она только его. Тогда я потребовала вернуть мне деньги, которые я вложила в гашение кредита. Посчитала, что погасила почти ¼ этого кредита, и считаю, что будет справедливым вернуть хотя бы свои потери. Но и тут мне покрутили у виска — мол, как я докажу, что платила? Сказать, что я в шоке — это ничего не сказать. Получается, все эти годы я занималась благотворительностью, за «спасибо» строила квартиру человеку, который вот-вот станет мне абсолютно чужим? Неужели я правда ни на что не имею права?

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

Из вашего обращения усматривается, что вас интересует два основных вопроса:

имеете ли вы право на долю в спорной квартире; если нет, то имеете ли вы право на возмещение расходов, которые вы понесли в рамках погашения задолженности по кредиту на ее приобретение.

Отмечу, что каждый из этих вопросов часто возникает на практике. Рассмотрим их по очереди.

Вопрос № 1: вправе ли вы в сложившейся ситуации претендовать на долю в праве собственности на квартиру?

Следует знать: по смыслу Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь) общей совместной собственностью супругов признается имущество, нажитое ими в период брака.

Обратите особое внимание: именно данное имущество подлежит разделу между супругами.

В свою очередь, имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, является собственностью каждого из них (ч.1 ст. 26 КоБС Республики Беларусь).

Следует в обязательном порядке учитывать: по общему правилу, при расторжении брака личная собственность каждого из супругов не подлежит разделу между ними.

Исключение: имущество каждого из супругов может быть признано их общей совместной собственностью в том случае, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п., ч.1 ст. 26 КоБС Республики Беларусь).

На заметку: подробно вопросы применения данной нормы рассматривались ранее в рамках настоящей колонки в статье: «Думала, дом принадлежит мне и мужу, оказалось — только ему: адвокат о том, как оспорить договор дарения» .



Фото: unsplash.com

Однако из вашего обращения не следует, что вышеуказанная норма применима к вашей ситуации. В частности, вы указываете, что квартира поступила в собственность вашего супруга в таком виде, который не предполагал дополнительных вложений в ее ремонт. Из этого следует, что в период брака вами и супругом не производились вложения, которые бы увеличили стоимость квартиры, тем более — значительно.

Таким образом, из изложенной вами информации следует, что права на долю в спорном жилом помещении у вас нет.

Вопрос № 2: Вправе ли вы в сложившейся ситуации претендовать на возврат денежных сумм, вложенных в погашение кредита, взятого супругом на приобретение квартиры?

Выше мы выяснили, что спорная квартира является личной собственностью вашего супруга.

Это значит, что кредит, взятый им с целью приобретения соответствующего жилого помещения, также является исключительно его личным обязательством, но не обязательством, взятым им в интересах вашей с ним семьи.

При этом вы указываете, что погашение кредита происходило за счет денежных средств, являющихся доходом вашей семьи.

На данные денежные средства распространяется режим общей совместной собственности супругов.

То есть по общему правилу, вы с супругом имели равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом (ч.1 ст. 23 КоБС Республики Беларусь). Кроме того, ваши доли в данном имуществе также равные (ч.1 ст. 24 КоБС Республики Беларусь).

При этом вы указываете, что часть своих ежемесячных доходов вы с супругом расходовали на погашение его личного обязательства по погашению кредита.

Как следствие, вы имеете право на взыскание ½ части ежемесячных платежей по погашению кредита, взятого вашим супругом на приобретение в его личную собственность квартиры, за весь период нахождения в браке и ведения общего хозяйства с супругом.

В качестве правового обоснования может быть использована базовая норма о взыскании убытков.

Следует знать: в соответствии с п. 1 ст.14 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь) лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное.

Важно: под убытками понимаются в том числе расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб; п. 2 ст.14 ГК Республики Беларусь).



Фото: unsplash.com

Мой личный совет: из письма следует, что у вас нет оснований ставить вопрос о разделе квартиры и признании за вами права собственности на ½ в данном жилом помещении, или же на иную долю в нем.

Однако из изложенной вами информации усматриваются основания для взыскания с супруга убытков, понесенных вами в связи с погашением в период брака задолженности по его личному кредитному обязательству.

Подчеркну, что вам не надо доказывать сам факт и размер ваших личных вложений в погашение указанного кредита. В данном случае действует презумпция равенства ваших с супругом долей в праве собственности на денежные средства, получаемые каждым из вас в период брака. Именно по этой причине вы вправе взыскать с супруга не ¼ часть от всех платежей, произведенных в период вашего брака и ведения общего хозяйства, а их ½ часть.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

В заключение отмечу, что в своем обращении вы упустили информацию о периодах спорных событий. Поэтому в ходе подготовки к обращению в суд целесообразно дополнительно проработать вопрос о законности и обоснованности ваших требований с точки зрения сроков исковой давности.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, запросы, ходатайства, заявления и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.