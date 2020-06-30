«Теперь понятно». БелАЭС вот-вот запустят. Кто купит энергию и какие будут тарифы?

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусская атомная электростанция в полушаге от физического запуска. Но системных вопросов к ее работе остается немало. Как АЭС встроят в энергосистему, какими будут тарифы на электричество, куда денутся ее излишки?





Разбираем основные вопросы, касающиеся крупнейшего энергетического проекта страны.

Когда точно начнет работать БелАЭС?

Изначально планировалось, что первый энергоблок заработает в 2018 году, а второй — в 2020 году. Однако сроки не раз менялись. После инцидента с корпусом реактора для первого энергоблока запуск блока перенесли на 2019-й, а позже на 2020-й, а второго — на 2021-й.

6 мая 2020 года на Белорусскую АЭС прибыло ядерное топливо для первого энергоблока. Сейчас на станции ведут предпусковые операции.

В апреле министр энергетики Виктор Каранкевич сообщал, что физический пуск первого энергоблока станции намечен на июль 2020 года. 5 июня Александр Лукашенко анонсировал ввод первого энергоблока «буквально днями», но в Министерстве энергетики позже эту информацию опровергли, отметив, что полную готовность к физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется обеспечить в июле. На полную мощность первый энергоблок выйдет в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022 года. Такую информацию недавно давал посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Напомните, зачем она нужна Беларуси?

По официальным данным БелАЭС позволит Беларуси уйти от зависимости от газа, нефти и других углеводородов. Доля природного газа в топливно-энергетическом балансе страны составляет 95%. «Ввод Белорусской атомной электростанции позволит заместить до 5 млрд куб. м природного газа и, соответственно, снизить долю использования его в производстве электроэнергии с 95 до 60%», — сообщал глава Минэнергетики Виктор Каранкевич.

Суммарная мощность двух реакторов БелАЭС составит 2400 МВт. Ежегодно АЭС будет вырабатывать от 18 млрд киловатт-часов электроэнергии.

Ранее Владимир Семашко, на тот момент вице-премьер, отмечал, что зависимость от атомного топлива будет безопаснее нефтегазовой зависимости.

Как именно будет использоваться электроэнергия с АЭС, официально не объявлено. В 2017 году заместитель министра энергетики Вадим Закревский сообщал, что электроэнергия с БелАЭС предназначена для внутреннего потребления. По мнению руководства страны, она также расширит экспортный потенциал. Совсем недавно Александр Лукашенко заявил, что «белорусская электроэнергия будет продаваться как минимум в Литве, Латвии и Эстонии».

Разве нам не хватает электричества?

В последние годы Беларусь ежегодно потребляет почти 38 млрд киловатт-часов. Этого хватает, чтобы практически полностью обеспечить внутренний спрос на электричество. Более 95% электроэнергии вырабатывается из природного газа, импортируемого из России.

Планируется, что ввод АЭС позволит отказаться от использования самых неэффективных тепловых электростанций. К 2025 году планируется вывести из эксплуатации около 1 ГВт устаревших мощностей. По планам, прописанным в Концепции энергетической безопасности Беларуси, на ТЭЦ будет производиться в 2035 году 23,2 млрд киловатт-часов электроэнергии вместо 31,85 млрд киловатт-часов в 2020-м.

Официально считается, что Беларусь с каждым годом будет увеличивать потребление электроэнергии. По прогнозу, на который опирается Концепция энергетической безопасности, к 2035 году потребление электроэнергии может увеличиться до 43,8 млрд киловатт-часов. Но в последние 15 лет количество потребляемой электроэнергии в стране росло незначительно. Так, оно увеличилось с 36,2 млрд киловатт-часов в 2006 году до 37,5 млрд киловатт-часов в 2019-м. Чтобы достичь прогнозного показателя, в следующие 15 лет стране предстоит ускорить рост потребления энергии в три раза. Для этого экономика должна расти, и расти быстро.

А соседям наша электроэнергия нужна?

Невостребованную на внутреннем рынке электроэнергию правительство планировало продавать в соседние страны. По данным Министерства энергетики, экспорт электроэнергии в 2019 году составил 2,4 млрд киловатт-часов, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Покупали белорусское электричество страны Балтии через литовскую площадку энергобиржи NordPool и Украина. В страны Балтии было продано 1,5 млрд киловатт-часов, в Украину — 852,8 млн киловатт-часов.

Однако буквально в последние годы потенциал экспорта электроэнергии усложнился. Украина сейчас озабочена поддержкой внутренних производителей электроэнергии, что может повлиять на объемы ее импорта. В частности, Киев рассматривает возможность временного ограничения импорта электроэнергии для стран, не являющихся членами Энергетического сообщества по договорам, и если договоры не предусматривают обеспечение паритета, то есть когда Украина импортирует электроэнергию, она должна иметь возможность экспортировать ее на равных условиях. Если Рада примет соответствующий документ, то до конца 2021 года экспорт энергии в Украину будет закрыт.

Литва наотрез отказалась продолжать импорт электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС. Значит, она будет стараться блокировать ее поставки через свою площадку NordPool. Кроме этого, страны Балтии к 2025 году намерены отключиться от энергетического кольца БРЭЛЛ, объединяющего системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы. После этого экспорт белорусского электричества будет возможен после строительства дорогостоящих вставок постоянного тока. Но до этого времени у Беларуси есть возможность экспортировать электроэнергию в другие страны Балтии через российское направление.

Сколько стоит строительство БелАЭС?

Стоимость объекта считается коммерческой тайной. Окончательную стоимость, вероятно, озвучат после завершения строительства. Ранее Александр Лукашенко оценивал строительство БелАЭС в не менее чем 7 млрд долларов. А недавно президент назвал цифру в 6 млрд долларов.

Кроме стоимости возведения самой станции есть затраты на инфраструктуру (строительство дорог, производственной базы, линий электропередачи), геолого-разведочные работы. В 2011 году Александр Лукашенко оценивал эти расходы в 3 млрд долларов.

По оценкам Минэнерго, около 700 млн долларов потребует интеграция БелАЭС в энергосистему страны.

Как рассказывает эксперт по энергетике Павел Горбунов, кроме этого, будут расходы во время эксплуатации станции. Например, пока не озвучена стоимость ядерного топлива. Дополнительные затраты нужны на обеспечение безопасного хранения отработавшего топлива. В Беларуси надо построить накопительную площадку, куда будет собираться отработавшее топливо на время до его отправки в Россию на переработку. В стратегии по обращению с отходами ядерного топлива БелАЭС совокупные затраты на обращение с отработавшим топливом при существующих технологиях оценены в 2,5−3,5 млрд долларов за весь период эксплуатации станции.

Еще одна статья расходов на БелАЭС — средства на ее демонтаж. Для Игналинской АЭС этот процесс оценивается в 3,377 млрд евро.

А кредит России мы уже отдаем?

Кредитная линия для строительства АЭС была ограничена 10 млрд долларов, плюс 10% от стоимости строительства Беларусь тратит из собственных средств. Согласно бизнес-плану, БелАЭС должна окупиться за 15 лет.

Пока Беларусь выплачивает только проценты за пользование кредитом на строительство БелАЭС.

Кредитная линия по проекту открыта до 2035 года. Изначально по договору выплачивать сам кредит России Минск должен был начать в 2021 году. Условия были такими: Беларусь начинает выплачивать кредит через 6 месяцев с даты ввода АЭС в эксплуатацию, но не позднее 1 апреля 2021 года, и должна вернуть долг 30 равными долями. Совсем недавно стороны договорились перенести начало выплат на 1 апреля 2023 года.

Так электроэнергия после ввода АЭС будет дешевле?

Цены на электроэнергию в Беларуси устанавливает государство. В стране действует непрозрачная система формирования тарифов. Кроме этого, некоторые тарифы искусственно занижаются для населения, что компенсируется государству за счет более высоких тарифов для компаний, которые потребляют примерно в 4 раза больше электричества, чем население, или из бюджета. Это называется перекрестным субсидированием и вызывает много критики и внутри страны, и со стороны международных организаций.

В 2017 году заместитель генерального директора РУП «Белорусская АЭС» Евгений Червяков говорил, что тарифы на электроэнергию после запуска станции должны будут снизиться на 20%. Замминистра энергетики Михаил Михадюк в мае этого года не смог сообщить общественности цены на электроэнергию для пользователей после ввода АЭС: «Все расчеты и факторы, связанные со стоимостью электроэнергии, сегодня рассматривает специальная межведомственная комиссия. Что дороже, то точно нет».

Очевидно, что в себестоимость электроэнергии, кроме затрат непосредственно на производство, будут включены и затраты на возврат российского кредита и процентов по нему, и отчисления на закрытие станции после завершения срока эксплуатации. Кроме этого, на формирование тарифов на электроэнергию будут и дальше влиять цены на газ.

Почему некоторые ополчились против строительства АЭС?

Есть несколько моментов, вызывающих вопросы и недовольство у экспертов, властей соседних стран и у населения. Первый и главный из них заключается в том, что, по данным некоторых исследований, АЭС не так безопасны и экологичны, как считалось раньше. При этом часто упоминается авария на Чернобыльской АЭС, которая принесла Беларуси огромный урон, унеся много жизней и подорвав здоровье нескольким поколениям. И хотя технологии с тех пор серьезно изменились, опасения остаются.

Ярым противником БелАЭС выступает Литва. Среди претензий — близость к Вильнюсу, отсутствие прозрачности с белорусской стороны относительно выбора площадки и соблюдения стандартов ядерной безопасности. В 2017 году Вильнюс заявил, что не станет покупать электроэнергию с БелАЭС, назвав ее угрозой нацбезопасности Литвы.

Вторая причина лежит в плоскости устойчивого развития. За последние 10−20 лет развитие возобновляемых источников энергии настолько продвинулось, что по эффективности порой превосходит традиционные способы ее получения. Сторонники устойчивого развития считают, что возобновляемые источники дают более дешевую энергию более экологичным путем. К тому же позволяют в действительности диверсифицировать источники получения энергии.

Беспокойство вызывают и инциденты, случавшиеся во время строительства БелАЭС, а также то, как власти информируют о происшествиях население. Как сообщали строители станции, в апреле 2016 года на строительной площадке обрушилась бетонная конструкция. Представители БелАЭС сначала отрицали эту информацию, а позже было официальное разъяснение, что на площадке произошло частичное повреждение поддерживающих конструкций опалубки. В июле 2016 года корпус реактора во время перемещения проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. Известно об инциденте стало сначала по неофициальным каналам от строителей, утверждавших, что во время попытки установить корпус реактора тот сорвался и упал на землю с высоты 2−4 метров. Спустя две недели Министерство энергетики Беларуси сообщило, что падения не было, но корпус действительно соскользнул и коснулся земли. В итоге его было решено заменить.

«Известно, что по неосторожности исполнителя уронили корпус реактора. И принято решение независимым регулятором, что в таком виде корпус нельзя принять. Для нас надежность и безопасность превыше всего. Если даже мизерные сомнения есть, то надо менять. Поэтому было принято решение о замене», — объяснял Владимир Семашко, являвшийся в то время заместителем премьер-министра Беларуси.

Корпус, следовавший ему на замену, также встретил препятствия на пути к установке. Во время транспортировки он задел столб. «При транспортировке второго корпуса в Беларусь во время маневровых работ корпус своими защитными чехлами коснулся опоры электропередачи. Именно коснулся, опора как стояла, так и стоит на своем месте», — объяснял директор станции Михаил Филимонов. Позже корпус реактора обследовали на строительной площадке АЭС и признали его состояние удовлетворительным.