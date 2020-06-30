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В Мозыре на пожаре спасли женщину с годовалым сыном

30.06.2020 11:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Мозыре работники МЧС спасли при пожаре двух человек и четырех эвакуировали.    

По информации МЧС, пожар случился днем 29 июня. Установлено, что из окна квартиры на втором этаже многоэтажного дома шел черный густой дым.  

В Мозыре на пожаре спасли женщину с годовалым сыном
Фото: МЧС

69-летний хозяин квартиры характеризовался положительно со слов соседей, состоял на учете в списках территориального центра социального обслуживания населения Мозырьского района как одиноко проживающий гражданин. Мужчина самостоятельно покинул квартиру до приезда подразделений МЧС. 

Пожар был ликвидирован. В результате возгорания повреждено имущество в комнате.  

Из вышележащих этажей дома эвакуировано четыре человека. Из квартиры на четвертом этаже были спасены 31-летняя женщина и ее годовалый сын.    

В Мозыре на пожаре спасли женщину с годовалым сыном
Фото: МЧС

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.      

В Докшицком районе из-за прямого удара молнии загорелись хозпостройки (читать далее).   

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Новости Беларуси. В Мозыре работники МЧС спасли при пожаре двух человек и четырех эвакуировали.     По информации МЧС, пожар случился днем 29 июня. Установлено, что...
 
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