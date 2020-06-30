ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кроссовер Haval F7x стал доступнее благодаря базовому мотору 1.5

30.06.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Прошлой осенью на заводе Haval под Тулой начался выпуск купеобразного кроссовера F7x, который от исходного F7 отличается формой кузова с заниженной на 3,5 см крышей. Изначально он вышел на рынок с безальтернативной турбо-«четверкой» объемом 2 л — такая версия уже побывала на тест-драйве AUTO.TUT.BY в начале года, а теперь в гамме появился и 1,5-литровый базовый мотор.


Младшая «четверка» с турбонаддувом развивает 150 л. с. и также работает в связке с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, передним или полным приводом. В Беларуси F7x с базовым двигателем уже доступен к заказу в двух вариантах исполнения — моноприводном Elite за 54 600 рублей и в комплектации Premium с полноприводной трансмиссией, которая обойдется в 60 300 рублей.


В первом случае оснащение, помимо всего прочего, включает подогрев передних и задних сидений, кресло водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях, климат-контроль, кнопку запуска двигателя и мультимедиасистему с 9-дюймовым экраном. В топовом исполнении стандартное оборудование включает также адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и кругового обзора, сиденья с отделкой экокожей, люк с электроприводом и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в продаже появился кроссовер Haval F7x с базовым 1,5-литровым турбомотором.
 
Новости дня
Новости разные
 
Boeing 737 MAX: начались тестовые полеты лайнеров после запрета их использования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика