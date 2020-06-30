Кроссовер Haval F7x стал доступнее благодаря базовому мотору 1.5

Источник материала: Tut.by

Прошлой осенью на заводе Haval под Тулой начался выпуск купеобразного кроссовера F7x , который от исходного F7 отличается формой кузова с заниженной на 3,5 см крышей. Изначально он вышел на рынок с безальтернативной турбо-«четверкой» объемом 2 л — такая версия уже побывала на тест-драйве AUTO.TUT.BY в начале года, а теперь в гамме появился и 1,5-литровый базовый мотор.





Младшая «четверка» с турбонаддувом развивает 150 л. с. и также работает в связке с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, передним или полным приводом. В Беларуси F7x с базовым двигателем уже доступен к заказу в двух вариантах исполнения — моноприводном Elite за 54 600 рублей и в комплектации Premium с полноприводной трансмиссией, которая обойдется в 60 300 рублей.





В первом случае оснащение, помимо всего прочего, включает подогрев передних и задних сидений, кресло водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях, климат-контроль, кнопку запуска двигателя и мультимедиасистему с 9-дюймовым экраном. В топовом исполнении стандартное оборудование включает также адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и кругового обзора, сиденья с отделкой экокожей, люк с электроприводом и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.