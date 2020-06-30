|
Кроссовер Haval F7x стал доступнее благодаря базовому мотору 1.5
Источник материала: Tut.by
Прошлой осенью на заводе Haval под Тулой начался выпуск купеобразного
Младшая «четверка» с турбонаддувом развивает 150 л. с. и также работает в связке с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, передним или полным приводом. В Беларуси F7x с базовым двигателем уже доступен к заказу в двух вариантах исполнения — моноприводном Elite за 54 600 рублей и в комплектации Premium с полноприводной трансмиссией, которая обойдется в 60 300 рублей.
В первом случае оснащение, помимо всего прочего, включает подогрев передних и задних сидений, кресло водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях, климат-контроль, кнопку запуска двигателя и мультимедиасистему с 9-дюймовым экраном. В топовом исполнении стандартное оборудование включает также адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и кругового обзора, сиденья с отделкой экокожей, люк с электроприводом и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в продаже появился кроссовер Haval F7x с базовым 1,5-литровым турбомотором.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)