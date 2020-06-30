Александр Лукашенко направился на открытие мемориала советскому солдату подо Ржевом

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского государства вместе с Президентом России Владимиром Путиным примет участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.

Мемориальный комплекс возведен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной автомобильной трассы М9 Москва — Рига. Он создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области. Мемориал посвящен памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942-1943 годах.





Фото ТАСС — БЕЛТА

Центральным объектом комплекса является 25-метровая скульптура солдата на 10-метровом насыпном кургане.

В комплекс входит музейно-исторический павильон. Музей оснащен мультимедийным оборудованием, с помощью которого посетители могут ознакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами, воспоминаниями участников Ржевской битвы.

Как сообщалось БЕЛТА, о планах побывать на открытии мемориала Александр Лукашенко заявил 26 июня в Солигорске . Ранее посетить данное мероприятие его пригласил Владимир Путин. «Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с Президентом России. — Прим. БЕЛТА) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», — сказал глава государства.

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