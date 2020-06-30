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Александр Лукашенко направился на открытие мемориала советскому солдату подо Ржевом
30.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БЕЛТА.
Глава белорусского государства вместе с Президентом России Владимиром Путиным примет участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату.
Мемориальный комплекс возведен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной автомобильной трассы М9 Москва — Рига. Он создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области. Мемориал посвящен памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942-1943 годах.
Фото ТАСС — БЕЛТА
Центральным объектом комплекса является 25-метровая скульптура солдата на 10-метровом насыпном кургане.
В комплекс входит музейно-исторический павильон. Музей оснащен мультимедийным оборудованием, с помощью которого посетители могут ознакомиться с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами, воспоминаниями участников Ржевской битвы.
Как сообщалось БЕЛТА, о планах побывать на открытии мемориала Александр Лукашенко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает БЕЛТА. Глава белорусского государства вместе с Президентом...
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