|
Субботин: городской референдум по вопросу строительства завода АКБ может стать хорошим опытом
30.06.2020 12:51 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Проведение референдума в Бресте по вопросу строительства завода аккумуляторных батарей может стать хорошим опытом. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин перед заседанием Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
"Если рассматривать вопрос с точки зрения не государственного управленца, а гражданина, я думаю, здесь и обкатаем эту тему местных референдумов. Если он принесет достойные плоды, то опыт можно будет тиражировать и на другие проблемные вопросы", - сказал вице-премьер.
Он привел в пример Орхусскую конвенцию, которая предполагает активное участие общественности в принятии решений и доступ к правосудию по вопросам, касающимся охраны окружающей среды. "Поэтому, как говорится, нет худа без добра. Этот конфликт с аккумуляторным заводом позволит нам сделать себя более гибкими и слышать друг друга", - резюмировал Александр Субботин.
Как сообщалось, идею проведения городского референдума
Брестский горисполком уже начал первые практические шаги по подготовке к проведению референдума. Так, 28 июня власти города встретились с заинтересованными жителями областного центра. Участники встречи обсудили технические вопросы, среди которых - сбор подписей, формирование участковых комиссий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проведение референдума в Бресте по вопросу строительства завода аккумуляторных батарей может стать хорошим опытом. Такое мнение высказал сегодня журналистам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)