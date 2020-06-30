ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло...

30.06.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ГАИ призывает к внимательному и осторожному участию в дорожном движении. В данной аварии пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло...

Несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами, невнимательность и стали причинами дорожной аварии.

видео - wikilink.by

Любой манёвр на дороге должен быть обдуманным.

Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло...

Уважаемые водители, при движении в потоке будьте предельны внимательны и осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию и скорость, заранее прогнозируйте дорожную обстановку.

Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло...

Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло...

Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло... Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло... Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло... Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло... Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло...
Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло... Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло... Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло... Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло...

Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло...

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ГАИ призывает к внимательному и осторожному участию в дорожном движении. В данной аварии пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске установили Солнечные часы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика