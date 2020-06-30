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Вчера на Машерова напротив ЦУМа было непонятное ДТП. Вот как оно произошло...
30.06.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ГАИ призывает к внимательному и осторожному участию в дорожном движении. В данной аварии пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
Несоблюдение безопасной дистанции между транспортными средствами, невнимательность и стали причинами дорожной аварии.
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Любой манёвр на дороге должен быть обдуманным.
Уважаемые водители, при движении в потоке будьте предельны внимательны и осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию и скорость, заранее прогнозируйте дорожную обстановку.
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