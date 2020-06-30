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 Их солнце – любовь. Как семья из Кобрина пришла к живописи и иконописи.

30.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

 Их солнце – любовь. Как семья из Кобрина пришла к живописи и иконописи.

Иван и Светлана Петручик.

Где та грань, которая отделяет нашу силу от слабости, наше «могу» от  «не могу», где граница между бедностью и богатством? И есть ли она вообще? Может, человек сам придумал для себя условности.

Впервые увидев в Кобринском военно-историческом музее им. А.В. Суворова картины художников Ивана и Светланы Петручик из цикла  «Дорога к храму» –  акварельные работы, где на фоне живописных пейзажей запечатлены православные храмы, а также эскизы к иконам и цикл иллюстраций к поэтическому сборнику Ольги Лукьяновой «Радость встречи», я захотела поближе познакомиться с их авторами. Наслаждаясь произведениями искусства, тем теплом, которое веяло от работ, рисовала в своём воображении образы талантливых художников… Умиротворённые, одухотворённые, умеющие радоваться мелочам, стремящиеся к гармонии.

Человек есть то, что он несет миру, – в жизни Иван и Светлана оказались ещё более светлыми и открытыми.

Несмотря на то, что Иван родился в Украине, своим родным городом он считает Кобрин. Здесь прошло его детство, здесь он учился, строил планы на будущее.  В 12 лет жизнь заставила эти планы существенно подкорректировать – инсульт спинного мозга лишил Ивана возможности ходить.  Подкорректировать, но никак не сломила, не заставила опустить руки и плыть по течению.

– В нашем обществе не все готовы принять в свой круг инвалида, иногда одним небрежным словом могут ранить и без того больную душу. Но это не значит, что ты должен изолироваться, нужно самому делать первые шаги навстречу к людям. Помню, когда я уже болел, ко мне пришёл мой одноклассник Саша Иванушко. Он накинул на меня плед и сам спустил с 4 этажа и повёл гулять. До этого я очень всех стеснялся, думал, как будут смотреть на меня люди, – вспоминает мой собеседник.

Потом Иван начал активно заниматья паралимпийскими видами спорта – академической греблей и лыжами. Как член национальной сборной Беларуси по паралимпийским видам спорта не раз участвовал в различных соревнованиях. Он является четырёхкратным чемпионом Беларуси по лыжным гонкам.

Кстати, лодку, на которой в своё время тренировался Иван академической греблей, он передал в Детско-юношескую спортивную школу по гребным видам спорта г. Кобрина. Возможно, кто-то из ребят, взяв в руки вёсла, которые держал Иван, вспомнит о его несгибаемой воле, упорном характере, и это станет для них определённым стимулом для достижения целей.

После поступления в Белорусский государственный университет совмещать учёбу и спорт стало тяжело, Иван остановился на учёбе. В университете будущий дизайнер увлёкся живописью, освоил акварельную технику. Желая больше постичь в искусстве, изучал видеоуроки в интернете, принимал участие в городских и республиканских выставках, международных пленэрах. Был в его жизни и ещё один вид искусства, который Иван считает главным в своём творчестве. С него началась и дорога Ивана к Богу.

– Когда я проходил очередной курс лечения в Киеве – мне было лет 14, в палату к нам зашёл священник – поздравлял с Пасхой, раздавал куличи. Он меня пригласил на службу, которая проходила при больнице. Однажды, узнав, что я люблю рисовать, предложил поучиться писать иконы.  С отсканированной книжки монахини Иулиании, которую мне принёс священник, и начался мой путь к иконописи, – рассказывает Иван.

Икона, предназначенная для иконостаса храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев, которую Иван написал в 2016 году, стала для него судьбоносной:

– Светлана увидела на моей странице в соцсети видеосюжет о том, как я работаю над иконой, снятый телеканалом ОНТ в рамках проекта о людях с ограниченными возможностями.

– И написала Ивану. Так завязалась наша переписка. А потом он меня пригласил в Минск дописывать с ним икону – я – художник и  скульптор, – подхватывает жена.

Светлана родилась на Сахалине, но на тот момент жила в Воронеже. Месяц они вместе работали над иконой.

– Это было на Пасху. Мы пошли на службу, а после службы я сделал Свете предложение. С тех пор мы всегда вместе, – немногословно говорит об истории знакомства Иван. Да и лишние слова здесь не нужны – всё выдают  глаза.

– Ехала писать икону, а встретила свою судьбу, за что не перестаю благодарить Бога, – светится от счастья Светлана.

Через некоторое время молодые переехали из Минска в Кобрин. Светлане сразу понравился небольшой уютный город. Супружеская пара замечает, что несмотря на то, что они любят путешествовать, в душе тяготеют к тишине, не любят лишней суеты.

– Кто бы мог подумать, что я буду жить там, где когда-то служил мой дедушка – он был военным и служил в Кобрине в воинской части. А  мы вот сейчас обустраиваем свой дом на территории бывшего аэродрома, – замечает Светлана.

Иван и Светлана как две половинки одного целого. Не только искусство их объединяет. С верой в Бога и главными его заповедями идут они по жизни одной дорогой, не ропща на судьбу, стараясь достойно принимать все её  испытания.

– Трудности… Они есть, их не больше и не меньше, чем у других, просто у каждого они свои.  У меня вызывает проблему вкрутить лампочку, вскопать огород, занять удобную позицию, чтобы приступить к творческому процессу… Но это не способно лишить нас счастья, сделать духовно менее богатыми. Мы научились всё преодолевать вместе.  Ценим то, что мы есть друг у друга.  Вот, Светочка начала недавно вести кулинарный блог. Бог ей в помощь. Очень рад за неё. Я очень люблю цветы, но не могу помочь жене их высаживать. Мы идём покупаем семена и рассаду. Света высаживает, а когда цветы распускаются, вместе наслаждаемся их красотой, – говорит Иван.

– Мы не устаём общаться. С первых дней знакомства у нас сложилась традиция каждый вечер благодарить Бога и друг друга за прожитый день, за заботу, внимание. Если есть какие-то недоразумения, просим прощения до захода солнца: «Да не зайдёт солнце во гневе вашем». Для нас это важно, – подхватывает Светлана.

В людях мои герои стараются видеть больше хорошего. Равнодушие и безучастие – самые страшные по их мнению качества. Изменить человека сложно, но можно изменить своё отношение к ситуации, постараться понять, что движет человеком. Бескорыстных, неравнодушных к чужим проблемам людей больше, считают супруги, и благодарят всех, кто в трудной ситуации протягивает им руку помощи.

Живя днём сегодняшним, Иван и Светлана думают о вечном, о том, какой след оставят после себя на этой земле. Некоторое время Иван читал лекции по иконописи в Спасском монастыре в Кобрине.

– Хочется сделать что-то хорошее на благо нашего города, потрудиться для его жителей. На мой взгляд, Кобрин – перспективный город, к нему можно привлечь внимание туристов, но над этим нужно немало поработать. Гуляя по Кобрину, мы видим, сколько у нас есть красивых мест, о которых даже местные жители мало знают. Можно их так раскрыть, что город заиграет новыми красками. У меня есть определённые идеи в этом направлении, но озвучивать я бы их пока не хотел.

А ещё Иван мечтает создать ежегодный городской пленэр для художников со всего мира, чтобы они могли приехать в наши края на недельку-другую, с удовольствием писать этюды на берегу Мухавца или в укромном уголке парка под тенью старых лип и наслаждаться местными пейзажами,  чтобы обязательным условием было подарить одну их «свежих» картин городу – на память. Скажете, мечты? Сегодня мечты. А завтра они могут стать реальностью. Нужно только поддержать, подхватить идею…

Елена БАКУН.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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 Их солнце – любовь. Как семья из Кобрина пришла к живописи и иконописи.
 
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