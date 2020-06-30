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2 июля нотариусы Могилевского нотариального округа проконсультируют граждан бесплатно

30.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному консультированию, посвященной Дню Независимости Республики Беларусь и 76-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков примут участие все нотариальные конторы и нотариальное бюро Могилевского нотариального округа.

Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, граждане Беларуси и гости нашей страны могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе, оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным вопросам.

Предварительную консультацию специалиста также можно получить по телефону или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации, в том числе с помощью средств видеосвязи.

Адреса и режимы работы нотариальных контор и нотариальных бюро можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».


 
 
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Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному консультированию, посвященной Дню Независимости Республики Беларусь и 76-летию освобождения...
 
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