Крылья, ноги и хвосты: помощь спасателей нужна не только людям, но животным

Источник материала: ОНТ

Минск. Утром спасателей вызвали на Цнянское водохранилище. Помощь профессионалов понадобилась… птенцам. Мать-утка сумела преодолеть искусственную преграду, а вот четверо её малышей оказались в ловушке. Их стало затягивать в водоворот. При помощи большого сачка работники МЧС выловили утят и вывели на чистую воду.

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