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Крылья, ноги и хвосты: помощь спасателей нужна не только людям, но животным
Источник материала: ОНТ
Минск. Утром спасателей вызвали на Цнянское водохранилище. Помощь профессионалов понадобилась… птенцам. Мать-утка сумела преодолеть искусственную преграду, а вот четверо её малышей оказались в ловушке. Их стало затягивать в водоворот. При помощи большого сачка работники МЧС выловили утят и вывели на чистую воду.
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В деревне Глазовка Буда-Кошелёвского района ранним утром спасателям пришлось поработать перфоратором. Чересчур любопытного щенка извлекли из узилища целым и невредимым.
Город Ветка. Днём собака упала в неиспользуемый колодец. Выручать друга человека нужно было с глубины чуть менее трёх метров. Один из спасателей спустился вниз и обвязал животное верёвкой. Работники МЧС вытащили испуганного пса из ловушки.
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Минск. Утром спасателей вызвали на Цнянское водохранилище. Помощь профессионалов понадобилась… птенцам. Мать-утка сумела преодолеть искусственную преграду, а...
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