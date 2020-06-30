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Крылья, ноги и хвосты: помощь спасателей нужна не только людям, но животным

30.06.2020 20:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крылья, ноги и хвосты: помощь спасателей нужна не только людям, но животным

Минск. Утром спасателей вызвали на Цнянское водохранилище. Помощь профессионалов понадобилась… птенцам. Мать-утка сумела преодолеть искусственную преграду, а вот четверо её малышей оказались в ловушке. Их стало затягивать в водоворот. При помощи большого сачка работники МЧС выловили утят и вывели на чистую воду.

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В деревне Глазовка Буда-Кошелёвского района ранним утром  спасателям пришлось поработать перфоратором. Чересчур любопытного щенка извлекли из узилища целым и невредимым.

 Город Ветка. Днём собака упала в неиспользуемый колодец. Выручать друга человека нужно было с глубины чуть менее трёх метров. Один из спасателей спустился вниз и обвязал животное верёвкой. Работники МЧС вытащили испуганного пса из ловушки.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Минск. Утром спасателей вызвали на Цнянское водохранилище. Помощь профессионалов понадобилась… птенцам. Мать-утка сумела преодолеть искусственную преграду, а...
 
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