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Образ воина, которого уносит в небо стая журавлей. Посмотрите, как один мемориал смог передать всю трагедию советского народа
Источник материала: СТВ
На 10-метровом кургане, склонив голову, стоит воин. В шинели и опущенным ППШ в руках – задумчивый и спокойный. Советский солдат хоть и застыл в бронзе, но парит над землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его метафорично уносит в небеса стая журавлей – символ павших воинов. Впечатляет, правда?
Но едва ли эти ощущения от монумента можно сопоставить с теми чувствами, которые возникают, когда читаешь или смотришь хронику сражений, которые вошли в историю, как Ржевская битва.
Почти непрекращающиеся больше года бои, тысячи погибших, еще больше искалеченных судьб и пропитанная земля кровью тех, кто сражался за Родину. И победил, несмотря ни на что.
По инициативе ветеранов и на пожертвования обычных людей построили мемориал. Надо отметить, первый за долгое время в России.
Образ этого советского воина – собирательный: он вобрал в себя черты всех, кто воевал подо Ржевом. Доподлинно неизвестно, сколько среди них было белорусов. Важно, что были и сражались до последней капли крови. Осознание того, что эта Победа – заслуга не одной конкретной нации, а народов всех советских республик – та основа, на которой сегодня и стоим.
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Образ воина, которого уносит в небо стая журавлей. Посмотрите, как один мемориал смог передать всю трагедию советского народа
На 10-метровом кургане, склонив голову, стоит воин. В шинели и опущенным ППШ в руках – задумчивый и спокойный. Советский солдат хоть и застыл в бронзе, но парит над...
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