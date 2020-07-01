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История любви белорусской девушки и немецкого солдата. В Купаловском возобновили показ спектакля «Не мой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Легендарный спектакль возвращается. В Национальном академическом театре проходит показ постановки «Не мой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сцене Купаловского театра спектакль шел с 2010 по 2018 годы. За это время постановка режиссера Александра Гарцуева по повести Алеся Адамовича со сценографией Бориса Герлована собрала множество призов и завоевала любовь зрителей.
Александр Гарцуев, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Возобновление показа спектакля приурочено к 75-летию Победы. В Каминном зале театра в эти дни проходит экспозиция из фондов Государственного музея истории белорусской литературы «Алесь Адамович...» Здесь – творческий и жизненный путь белорусского документалиста и публициста.
Ольга Гулева, куратор выставки Государственного музея истории белорусской литературы:
Спектакль вернется ненадолго – всего на два показа. Первый уже прошел 30 июня. Следующий состоится 2 июля.
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История любви белорусской девушки и немецкого солдата. В Купаловском возобновили показ спектакля «Не мой»
Новости Беларуси. Легендарный спектакль возвращается. В Национальном академическом театре проходит показ постановки «Не мой», сообщили в программе Новости «24...
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