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Bridgestone и Microsoft разработали «умную» систему мониторинга повреждений шин

01.07.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Bridgestone и Microsoft разработали «умную» систему мониторинга повреждений шин. Новая система призвана улучшить безопасность дорожного движения и сокращения числа ДТП по причине технических неисправностей.


Так, согласно данным министерства транспорта Великобритании, дефекты шин (несоответствующее давление, усталостное разрушение, неравномерный износ, повреждения от бордюров, выбоин или предметов на дороге) становятся причиной около 30% всех ДТП, вызванных техническими неполадками. Компания Bridgestone в сотрудничестве с Microsoft разработала систему TDMS (Tyre Damage Monitoring System), позволяющую узнавать о повреждениях шин в реальном времени. Создана новая технология на базе платформы MCVP (Microsoft Connected Vehicle Platform) и использует данные, полученные от электронных вспомогательных систем, уже широко применяемых на современных автомобилях.


Система тем самым в автоматическом режиме дает широкую оценку инфраструктуры и состояния дорог, а собранная информация используется, в частности, для оповещения дорожных служб о наличии и местонахождении выбоин и других опасностей.

На данный момент новая система мониторинга повреждений шины Bridgestone доступна для всех автопарков и автопроизводителей, которые используют облачную инфраструктуру MCVP. В будущем такая система может быть использована и на беспилотных транспортных средствах.

 
 
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Новая система направлена на улучшение безопасности дорожного движения и сокращения числа ДТП по причине технических неисправностей
 
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