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Министр спорта: Сегодня мы смотрим на экономическую целесообразность проведения соревнования в Беларуси

01.07.2020 09:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5» рассказал, что Беларусь пересмотрит политику приема различных спортивных мероприятий.


– Мы полностью пересмотрели систему. Много было упреков о том, что сегодня государство тратит большие деньги на проведение различного рода спортивных соревнований. Раньше подавались заявки в международные федерации – можно было любое соревнование привлечь на территорию Республики Беларусь.

Сегодня подход полностью изменился. Сегодня мы считаем и смотрим на экономическую целесообразность проведения любого соревнования на нашей территории. Мы смотрим проект, смотрим насколько он выгоден стране этот проект. Когда мы проводим все просчеты и видим, что он выгоден – мы принимаем решение о целесообразности в стране того или иного соревнования.

И сегодня принято постановление Совета министров и в этом постановлении четко прописаны критерии по принятию любого соревнования не территории Республики Беларусь. В первую очередь мы смотрим на экономическую целесообразность. Сегодня мы должны уже смотреть о привлекательности, о туристической целесообразности, о экономической целесообразности и том, чтобы государство на этих проектах зарабатывало.

В этом проекте сегодня участвуют три заинтересованные стороны. В первую очередь – федерация по виду спорта – они являются инициаторами. Министерство спорта – как регулирующий государственный орган вместе с Белтелерадиокомпанией, потому что сегодня очень важно продать эти права и показать миру. У нас есть для всего этого прекрасные возможности», – сказал Ковальчук.

Напомним, в прошлом году было много критики о целесообразности проведения в Беларуси II Европейских игр. Особенно, когда была озвучена стоимость затраченных на них средств.

 
 
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Беларусь пересмотрит политику приема различных спортивных мероприятий.
 
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