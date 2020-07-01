«Японскому тренеру платили 400 рублей». Истории болельщиков минорного клуба из Могилевской области

Источник материала: Tut.by

Наш футбол многими воспринимается исключительно по большим клубам вроде БАТЭ, «Шахтера», минского и брестского «Динамо». Многие же вообще болеют за команды из других стран. Но футбольная жизнь бурлит и в десятках провинциальных городков Беларуси, чьи команды даже на расстояние вытянутой руки не приближались к выходу в «вышку». Несмотря на это, у них есть свои преданные болельщики и фанаты, которые колесят за любимыми клубами по всей стране. Вместе с БК LEON мы начинаем проект «Фанаты минора», в котором расскажем о тех, кто остался верен командам до конца и не променял их на грандов.

Футбольный клуб в Осиповичах был основан в 1994 году. Через пять лет он в первый и пока единственный раз появился в высшей лиге. Тогда команда выступала под названием «Свислочь-Кровля», опередила в турнирной таблице лишь «Молодечно», выпала в Д2, и вот уже двадцать лет беспросветно болтается в минорных лигах. У клуба нет больших достижений, зато есть преданные болельщики, готовые ради команды на небольшие подвиги.

Болел за команду с 12 лет, создал петицию по спасению клуба и стал его директором

Экс-директору «Осиповичей» Павлу Остроуху не было и пяти лет, когда клуб засветился в высшей лиге. На футбол он попал гораздо позже — благодаря дедушке.



Павел Остроух

— Мне на тот момент было, наверное, лет 12, — рассказывает Павел, с которым мы встретились на местном стадионе «Юность». — Дедушка живет недалеко от стадиона — на улице Сумченко, — и как-то взял меня с собой на матч. Ну, а через некоторое время я сам начал посещать игры. Профессиональные футболисты, болельщики, диктор — все это очень впечатляло. До этого видел футбол только по телевизору, играл в деревне, а тут уже какой-то был уровень. Наблюдая за игроками местной команды, сам мечтал стать футболистом и сыграть за «Осиповичи».

В 14 лет Павел записался в местную футбольную секцию, но все ограничилось тренировками, на которые приходилось ездить в райцентр из родного агрогородка Липень, и парочкой матчей на одном из юношеских турниров. Через несколько лет Остроух захотел стать журналистом, и решил, что мог бы помогать в продвижении любимого клуба в качестве спортивного корреспондента.

— В интернете на тот момент практически не было никакой информации о команде. Афиш — тоже. Лично мне подобного не хватало, и я сам решил заняться этим делом. В 2011 году с еще с одним болельщиком завели группу во «ВКонтакте»: публиковали какие-то новости, анонсы, я фотографировал матчи на «мыльницу». Через три года познакомился с бессменным директором и тренером клуба Александром Кончицом, и стал неофициальным пресс-секретарем команды, — вспоминает собеседник.





В то время клуб уже долгое время выступал во второй лиге и держался лишь на энтузиазме тренера и футболистов. В начале 2014-го оказалось, что денег на футбол у райисполкома и спонсоров нет, и судьба коллектива под вопросом. В итоге Остроух стал одним из инициаторов петиции о сохранении клуба. Вместе с другими неравнодушными болельщиками ему удалось оперативно собрать около тысячи подписей в интернете и среди местных жителей, после чего власти все-таки нашли средства для участия команды в ДЗ.

А через несколько лет он получил первый серьезный вызов. В январе 2017-го Александр Кончиц переехал работать в «Слуцк» и предложил 21-летнему Павлу занять пост директора клуба. Так, только окончив журфак БГУ, он стал самым молодым футбольным боссом страны.





— Воспринял это предложение с интересом. Думал, что все будет достаточно просто, но оказалось намного сложнее, — продолжает Остроух. — Нужно было работать с документами, разбираться в законодательстве, где-то даже спорить из-за его неоднозначных трактовок в разных инстанциях. Мне казалось, что найти спонсора для команды не очень сложно — достаточно составить интересное письмо, но люди реагировали слабовато. Таким способом удалось получить компьютеры и столы. Была помощь по бартеру от местных компаний, но это история больше про медийное развитие: программки, печать афиш и реклама.

Павел с ностальгией вспоминает время работы в «Осиповичах». В первую очередь благодаря коллективу, который собрал играющий тренер Денис Дригалев.



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— Это было хорошее время, но, к сожалению, нам не удалось удержаться в Первой лиге, куда вышли в 2016-м, а в середине следующего сезона ряд игроков, в том числе и тренер, покинули клуб, перейдя в команду с серьезными намерениями на продвижение в лиге. Из-за неопределенных перспектив, финансовых проблем и других трудностей их вполне можно понять. Если честно, дальше уже было неинтересно — начались определенные разногласия со спортивным руководством, — делится Павел. — Я понимаю, что у меня хватало недоработок и ошибок — прежде всего, в хозяйственном плане. Но уже весной, когда предлагали продлить истекающий контракт, на одном собрании с представителями спорта Осиповичей мои идеи по развитию клуба не услышали.

Павел утверждает, что хотел, чтобы клуб стал своеобразным пиар-инструментом здорового образа жизни в городе со своей философией: планировал ввести ставку пресс-секретаря, завести более тесные контакты с ДЮСШ, средними школами, больницей, проводить мастер-классы. Кроме того, парень думал над тем, чтобы раскрутить массовый футбол в Осиповичах. Понял, что никого не заинтересовал — на этой волне и с осознанием, что сам не тянет некоторые моменты, принял непростое решение покинуть клуб и попробовать свои силы в другом месте.





«Японский тренер в свои 42 был в прекрасной физической форме»

Во время работы в клубе Остроуху удалось провернуть одну из самых резонансных пиар-акций в белорусском футболе за последние годы. Весной 2018-го помощником главного тренера Дениса Дригалева стал японский специалист Аллен Нишие, прежде работавший в Чехии. Что побудило сына видного японского антрополога и лингвиста Масаюки Нишие бросить Прагу и перебраться в белорусскую провинцию, до сих пор остается загадкой, но, по словам, Остроуха, он сам вместе с другом-белорусом прислал резюме в клуб и не требовал от «Осиповичей» серьезных финансовых условий. Якобы просто хотел получить опыт работы в серьезной команде, и денежный вопрос для него принципиальным не был.

— Нам на тот момент нужен был помощник главного тренера, и мы с Дригалевым решили, что Аллен подходит для этой работы. Ничего от нас не требовал, и мы платили ему что-то около 400 рублей, которые предложили бы и белорусскому специалисту, — делится Павел. — Японец запомнился своим интересным акцентом, ломаным русским языком, и тем, что часто носил с собой двухлиторвую бутылку колы. Аллен даже поиграл за мою команду из деревни Липень на первенстве района, и, несмотря на свои 42 года, был в полном порядке. Почему он ушел? Во второй половине сезона начали меняться тренеры. Я предложил спортивному руководству города его кандидатуру на пост главного, но они, наверное, посчитали его недостаточно квалифицированным тренером. Знаю, что сейчас Аллен живет в Чехии.





Последний год Остроух работал специалистом по работе с болельщиками в «Городее», а буквально на днях стал пресс-атташе «Минска». О своей работе в «Осиповичах» он рассказывает с улыбкой и теплотой. За это время герой накопил массу любопытных историй. К примеру, будучи пресс-секретарем, Павел часто добирался на матчи не вместе командой, а автостопом.

— Просто выходил на трассу, поднимал табличку с названием города и голосовал, — рассказывает он. — Среди водителей есть люди, которым хочется поговорить или которые сами были на месте голосующих, поэтому меня подбирали. Так я ездил в Столбцы, Клецк, Чисть, Гомель… А на один из товарищеских матчей в Слуцк я добирался на попутках и вовсе, когда уже был директором клуба — ехать на игру собралось больше человек, чем планировалось. Микроавтобус не вместил всех, а футболистам матч, естественно, важнее.

Остроух считает, что белорусский минор круче высшей лиги особой атмосферой, царящей на стадионах.





— Болеть за «Осиповичи» — это душевно. Футболисты в низших лигах максимально открытые. По крайней мере, так в моем окружении. И это не история про просто похлопать болельщикам из центрального круга и уйти в раздевалку. Со стороны игроков чувствуется приветливость, и за них хочется переживать. И это вообще не история про деньги. В низших лигах люди не зарабатывают, а просто занимаются любимым делом, — говорит Павел.

«Тренер напоминал мне Арсена Венгера, так и начал болеть за «Осиповичи»

Олегу Алешко 32 года. Он уже давно перебрался жить в столицу, работает программистом, но, несмотря на это, постоянно ездит на домашние и гостевые матчи «Осиповичей» на своем черном BMW.



Олег Алешко

Собеседник рассказывает, что в детстве особо спортом не увлекался, зато помнит времена, когда местная команда играла в высшей лиге.

— Народу на играх собиралось так много, что люди даже за воротами стояли в два ряда, — рассказывает герой. — Единственный матч, который хорошо запомнил, — это домашняя игра с БАТЭ. Проиграли, но атмосфера была классная. Команду в то время в городе очень любили.

Всерьез футболом Олег заинтересовался после легендарного стамбульского финала Лиги чемпионов 2005-го, в котором «Ливерпуль» переиграл по пенальти «Милан», уступая по ходу матча три мяча. После этого Олег пристально начал следить за английской Премьер-лигой, а позже заинтересовался и «Осиповичами».





— Мне нравился лондонский «Арсенал» и личность тренера Арсена Венгера, долгие годы возглавлявшего «канониров», — вспоминает собеседник. — Оказалось, что и у нас в городе есть такой же человек — Александр Николаевич Кончиц, который двадцать лет тянул команду на собственном горбу при минимальном финансировании. Так я и начал следить за «Осиповичами».

«Приключения с фанатами случаются везде. И связаны в основном с милицией»

Поначалу Олег просто посещал домашние матчи, приезжая к родственникам на выходные, в конце 2016-го «пробил» свой первый выезд на гостевую игру. А познакомившись на трибунах с местными фанатами, стал вместе с ними ездить по стране за командой. Правда, к футбольным хулиганам себя не относит — называет обычным болельщиком, который очень любит поддержать родной клуб, выплеснуть эмоции на стадионе и попутешествовать по белорусским городам.





— Порой фанатов столько набивалось в мою машину, что им приходилось сидеть друг у друга на коленях, — смеется болельщик. — Пробил уже порядка двадцати выездов на автомобиле. Самые дальние выезды — Полоцк и Горки. Приключения с фанатами случаются везде, и связаны в основном с работой правоохранительных органов. В некоторых городах они просто не давали посмотреть футбол. К примеру, в тех же Горках мы прошлись всего метров триста по стадиону, как нас задержали милиционеры и отвезли в РУВД. Местный начальник сказал, что активной поддержки футбола в городе не будет. С нами провели профилактическую беседу, мы посидели в милиции четыре часа, и нас отпустили. Что-то похожее произошло с парнями в Узде. Кроме того, всегда очень любопытно наблюдать на реакцию местных болельщиков на ребят из Осиповичей. Как оказывается, у многих из них есть родственники в нашем городе, и они часто подходят к нам поговорить.

Активный фан-движ в Осиповичах зародился еще в начале «нулевых», и никого из «стариков» на фанатском секторе уже не увидишь. Олег рассказывает, что на домашних матчах собирается в среднем от десяти до двадцати фанатов при общей посещаемости в несколько сотен человек. Костяк составляют парни, которым нет и двадцати. Как считает Олег, из-за юного возраста не у всех есть деньги, и провести красочный перфоманс на домашних матча достаточно проблематично, поэтому все ограничивается баннерами.





«Мечтаю, чтобы команда сыграла в финале Лиги чемпионов»

На данный момент «Осиповичи», которые тренирует экс-игрок сборной Латвии Игорь Слесарчук, занимают четвертое место в группе Б второй лиги и продолжают бороться за выход в первую лигу. Собеседник доволен, как выкладывают на поле парни.

— Иногда, когда смотришь по интернету домашние матчи «Городеи», слышишь, как болельщики полощут команду, — рассуждает Олег. — У нас такого не услышишь. Такого не было, даже когда ребята забили на футбол, и половиной команды пошли не на матч с «Рогачевом», а на свадьбу партнера по команде. Все трезво оценивают возможности футболистов и не требуют от них чего-то невозможного.

Услышав вопрос о мечтах, связанных с родной командой, Олег растянулся в улыбке и признался, что хотел бы увидеть матч «Осиповичей» в финале Лиги чемпионов против «Арсенала», но потом, вновь став более серьезным, добавил:

— Хотелось бы, конечно, выйти в первую лигу. Есть в этом году шанс. Хотя в нашей подгруппе есть парочка сильных соперников, но чем черт не шутит?





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