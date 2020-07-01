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В Польше начинают действовать новые правила дорожного движения

01.07.2020 14:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 июля в Польше вступают в силу новые правила дорожного движения, которые касаются как водителей, так и пешеходов, сообщает Польское радио.

В Польше начинают действовать новые правила дорожного движения

Министерство инфраструктуры Польши ввело изменения в Дорожный кодекс. Одно из них предусматривает снижение допустимой скорости на территории населенных пунктов до 50 км/ч, независимо от времени суток.

Административное решение о задержании водительских прав может быть выдано на срок до трех месяцев независимо от того, в пределах или за пределами населенного пункта была превышена скорость. До этого данное правило действовало только на территории населенных пунктов.

Также усилится защита пешеходов в районе переходов - на водителей возлагаются дополнительные обязательства.

 
 
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  С 1 июля в Польше вступают в силу новые правила дорожного движения, которые касаются как водителей, так и пешеходов, сообщает Польское радио. Министерство...
 
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