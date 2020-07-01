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Крупные партии незадекларированных товаров выявлены в ПТО «Козловичи»

01.07.2020 14:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Несмотря на постоянное информирование таможенными органами представителей международных перевозчиков о необходимости соблюдения требований законодательства, Брестская таможня отмечает имеющие место факты нарушений. Так, в последние дни июня было пресечено 3 случая незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза крупных партий товаров через белорусско-польскую границу.

Крупные партии незадекларированных товаров выявлены в ПТО «Козловичи»

В грузовом автопоезде, следовавшем из Германии, выявлено 65 незадекларированных сушильных машин и 9 различных моделей холодильников.

Крупные партии незадекларированных товаров выявлены в ПТО «Козловичи»

Крупные партии незадекларированных товаров выявлены в ПТО «Козловичи»

Кроме того, установлено, что индентификационный VIN-номер полуприцепа SHMITZ, в котором ввозилась бытовая техника, не соответствует сведениям, указанным свидетельстве о регистрации транспортного средства. К таможенному оформлению было представлено свидетельство о регистрации на другое транспортное средство.

В грузовом автомобиле SCANIA, следовавшем из Испании под управлением гражданина Беларуси, должностными лицами таможни обнаружено более 57 тыс. незадекларированных оцинкованных гаек.

Крупные партии незадекларированных товаров выявлены в ПТО «Козловичи»

В обоих случаях при проведении контроля осуществлялся осмотр содержимого транспортных средств с помощью стационарного инспекционно-досмотрового комплекса.

В еще одном автомобиле SCANIA, которым управлял гражданин Сербии, выявлено почти 8 тыс. незадекларированных коробок с бытовым чистящим средством для сантехники.

Крупные партии незадекларированных товаров выявлены в ПТО «Козловичи»

Крупные партии незадекларированных товаров выявлены в ПТО «Козловичи»

По предварительной оценке общая стоимость незадекларированных товаров составила свыше 350 тыс. белорусских рублей.

По всем фактам Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусьм (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). За указанные правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

 
 
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