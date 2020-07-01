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«Беларусь помнит!», патриотическое шествие День Независимости 3 июля в Минске (прямая трансляция). Full HD
Источник материала: ОНТМинске (прямая трансляция). Full HD" class="one-news__figure-img">
В Минске 3 июля в День Независимости пройдет патриотическое шествие «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы и церемония возложения цветов к Вечному огню. Начало в 10.00.
Запланировано, что в шествии примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, а также руководители государственных органов, ветераны Вооруженных сил, воины-интернационалисты, воспитанники Минского суворовского военного училища и пионеры. Также в мероприятии примут участие официальные иностранные гости, руководители общественных организаций, представители молодежи и общественности.
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«Беларусь помнит!», патриотическое шествие День Независимости 3 июля в Минске (прямая трансляция). Full HD
В Минске 3 июля в День Независимости пройдет патриотическое шествие «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы и церемония возложения цветов...
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