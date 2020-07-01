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«Беларусь помнит!», патриотическое шествие День Независимости 3 июля в Минске (прямая трансляция). Full HD

01.07.2020 14:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Беларусь помнит!», патриотическое шествие День Независимости 3 июля в Минске (прямая трансляция). Full HDМинске (прямая трансляция). Full HD" class="one-news__figure-img">

В Минске 3 июля в День Независимости пройдет патриотическое шествие «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы и церемония возложения цветов к Вечному огню. Начало в 10.00.

Предположительно в шествии примут участие более 5 тысяч человек. Впереди всей колонны проследует шеренга из военнослужащих сводной роты почетного караула с гирляндой с двусторонней надписью "1941 Беларусь помнит 1945".

Запланировано, что в шествии примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, а также руководители государственных органов, ветераны Вооруженных сил, воины-интернационалисты, воспитанники Минского суворовского военного училища и пионеры. Также в мероприятии примут участие официальные иностранные гости, руководители общественных организаций, представители молодежи и общественности.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске 3 июля в День Независимости пройдет патриотическое шествие «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости до площади Победы и церемония возложения цветов...
 
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