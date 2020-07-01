Ермакова получила аттестат антикризисного управленца при банкротстве банка. Зачем нужен этот документ

Источник материала: Tut.by

Надежда Ермакова, которая сейчас возглавляет временную администрацию Белгазпромбанка, в июне получила в Нацбанке аттестат антикризисного управляющего при банкротстве банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. Это вызвало немало вопросов. К примеру, для чего он нужен экс-главе Нацбанка (а его получить не так просто, как говорят представители банковской сферы) и планируется ли его применение по отношению к Белгазпромбанку. FINANCE.TUT.BY уточнил у Надежды Ермаковой про аттестат и спросил про финансовое положение банка.



Надежда Ермакова в центре на фото. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Кому выдают сертификат

Аттестат антикризисного управляющего при банкротстве банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Надежда Ермакова получила 15 июня, «защита» в Нацбанке проходила по видеоконференцсвязи. Документ выдан на 5 лет.

Такая же «корочка» от регулятора сейчас есть также у Валерия Телипко, который руководит агентством по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц. До этого у Валерия Телипко уже был подобный аттестат на 5 лет, а в начале этого года он получил новый.

Ранее подобный аттестат был как минимум еще у шести человек. Документ выдают, как правило, физлицу, на которого зарегистрировано ИП, или руководителю организации. К примеру, ранее аттестаты выдавались в том числе нескольким ИП, а также для представителей компаний «Антикризисные системы» и «ДжиЭс плюс». Последняя компания, к примеру, специализируется на оказании услуг при процедурах банкротства.

Надежда Ермакова подавалась на получение аттестата как физлицо (то есть не как ИП или представитель какой-то организации), уточнили в Нацбанке.

Надежда Ермакова: «Предпосылок банкротства Белгазпромбанка не вижу»

FINANCE.TUT.BY поинтересовался у Надежды Ермаковой, для чего она получала аттестат.

— Аттестат антикризисного управляющего получала в связи с предложением Национального банка возглавить временную администрацию по управлению ОАО «Белгазпромбанк». Вся остальная информация по данной теме была опубликована в СМИ: комментарии Национального банка, а также на сайте ОАО «Белгазпромбанк» в виде ответов на вопросы СМИ, — сообщила Надежда Ермакова.

Судя из ответа Надежды Ермаковой, и по пояснениям некоторых участиников банковской сферы, наличие этого аттестата входит в число требования для руководителя временной администрации банков.

На вопрос, имеются ли предпосылки для введения антикризисного управления при

банкротстве банков в случае с Белгазпромбанком банковский управленец ответила отрицательно. «Предпосылок банкротства ОАО „Белгазпромбанк“ не вижу», — уточнила Надежда Ермакова.

Ранее глава временной администрации Белгазпромбанка отмечала, что «в Белгазпромбанке ситуация отнюдь не запущена, здесь работают профессионально грамотные специалисты». При этом финансовое положение банка она оценивала как стабильное, активы и пассивы банка соответствуют необходимым показателям. Клиенты могут быть уверены в функционировании инфраструктуры банка и в надежности сбережений.

Мы поинтересовались, не изменилось ли с тех пор что-либо в финансовых показателях банка.

— Финансовое положение Белгазпромбанка на 01.07.2020 стабильное. Пруденциальные нормативы, установленные регулятором, в основном выполняются. Решение о введении временной администрации по управлению банком было принято Национальным банком в связи с отсутствием на рабочих местах основного количества членов правления (исполнительного органа) (6 из 9) и непринятием советом директоров банка мер по формированию нового состава.

Уточним, что в совет директоров банка входят в основном представители Газпромбанка, а также Газпрома — основных акционеров. Ранее Надежда Ермакова отмечала, что ранее российские акционеры отказывались обсуждать вопросы совместной деятельности со временной администрацией банка.

Что нужно сделать, чтобы получить аттестат

Получить аттестат антикризисного управляющего при банкротстве банка не так просто. Для этого нужно за 4 часа пройти тест из 100 вопросов по управлению банком, а также на знание банковского законодательства и законов об экономической несостоятельности (банкротстве). Если будет больше 70% правильных ответов от общего числа вопросов, то кандидата допустят к собеседованию на заседании специальной квалификационной комиссии Нацбанка.

Отказать в выдаче аттестата могут, если кандидат не соответствует квалификационным требованиям (требованию), предъявляемым к антикризисному управляющему при банкротстве банка.