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Дожди и грозы: прогноз погоды на 2 июля

01.07.2020 18:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди и грозы: прогноз погоды на 2 июля

В начале надели установилась вполне комфортная погода. Холодный атмосферный фронт остудил жару. Но уже в ближайшие дни придет очередная волна тепла в сопровождении дождей и гроз.

2 июля погодные условия в нашей стране будет определять обширный циклон с центром над Скандинавией. По периферии которого с юго-запада Европы через нашу страну будут смещаться активные атмосферные фронты. Они станут причиной образования мощных дождевых облаков и сопровождаться комплексом опасных явлений погоды.

В четверг – облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Влажность до 90%. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

В 8 утра будет тепло, температура воздуха составит от +17°C по западу до +21°C градуса по югу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 1-3 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров покажут от +19 по Витебской области до +30°C по Гомельской. К вечеру температура существенно не изменится: от +19°C по северу до +26°C по юго-востоку.

В праздничный день, 3 июля, ожидается ненастная погода. Атмосферными процессами будут управлять малоподвижные активные атмосферные фронты с юго-запада Европы. Будет облачно. Временами пройдут дожди. Местами – грозы, днем – сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13°C…+20°C, максимальная днем от +19°C по северо-западу до +30°C по юго-востоку. По предварительному прогнозу в предстоящие выходные будет преобладать умеренно теплая погода. В дневные часы +20°C…+26°C, по юго-востоку до +28°C. Временами пройдут дожди различной интенсивности. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Фото: instagram.com/sokol3d

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В начале надели установилась вполне комфортная погода. Холодный атмосферный фронт остудил жару. Но уже в ближайшие дни придет очередная волна тепла в...
 
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