Какие уроки белорусская система образования извлекла из пандемии?

Источник материала: ОНТ

На неделе Президент провел большую встречу с педагогическим активом страны. Ректоры, преподаватели, ученые сосредоточили свое внимание вокруг ключевых задач, которые сегодня стоят перед отечественной системой образования.

Как развивать национальную науку в условиях меняющегося времени, а учебный процесс неразрывно связать с практикой, чтобы получаемые знания не только соответствовали духу времени, но и позволяли повышать наукоемкость, а с ней и конкурентоспособность самых разных отраслей экономики.

Эти вопросы обсудили гости в студии «ОбъективНо» – ректор Белорусского государственного университета Андрей Король, ректор университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец, а также председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

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