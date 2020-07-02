Поправки в Конституцию РФ поддержали 77,92% избирателей после обработки всех протоколов

Источник материала: ОНТ

За поправки в Конституцию Российской федерации проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27 %. Эти результаты озвучили после обработки более 100% протоколов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК России .

Голосование закончилось в 21:00 по мск 1 июля по всей стране. По последним данным, общероссийская явка составила почти 65%.

Ранее были опубликованы результаты экзитполов. Социологи опросили людей на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов высказались за изменения в Основном законе: за поправки проголосовали 71,2% россиян, а против высказались 28,3%. Около 0,5% опрошенных заявили, что испортили бюллетень.

Голосование длилось неделю: с 25 июня по 1 июля включительно. Единственным регионом, где в начале подсчета голосов лидировал ответ «нет», была Республика Коми.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС



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