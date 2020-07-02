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Монолог женщины-кузнеца. Как она пришла в профессию и почему с ней не хотели работать?

02.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Монолог женщины-кузнеца. Как она пришла в профессию и почему с ней не хотели работать?

Оксана Кирилюк, кузнец:
Не рассматривала себя никогда в качестве кузнеца. Просто довелось попасть на кузницу, когда я проходила практику на электрогазосварщика. Там я и поняла, что с неё я уже не уйду.  

Поэтому целенаправленно это не было, а случайность подсказала дело всей жизни.

Монолог женщины-кузнеца. Как она пришла в профессию и почему с ней не хотели работать?

Полгода у меня ушло на изучение теории, понимание, что такое металловедение. Я еще поездила по кузницам, которые в округе, которые там кому-то плуги перековать, и которые, естественно, занимаются художественной ковкой. И устроилась на работу на кузницу.  

Монолог женщины-кузнеца. Как она пришла в профессию и почему с ней не хотели работать?

Монолог женщины-кузнеца. Как она пришла в профессию и почему с ней не хотели работать?

Да, может быть где-то было удивление, неприятия не было, грубости не было. Да, работать не хотели со мной. Потому что всё-таки люди же не только реализуются творчески, они ещё кормят семьи. И работать в паре с женщиной, возможно, казалось, что ты будешь работать за неё, при этом твои доходы упадут. Это нормальная логика. Я бы может тоже так думала, если бы я работала в мастерской белошвейкой, и ко мне пришел мужчина.  

Профессии не могут поделиться на мужские и женские. Потому что профессия – это навык.   

Монолог женщины-кузнеца. Как она пришла в профессию и почему с ней не хотели работать?

Навык не может быть мужской или женский, как мысли не могут быть мужские или женские, как знания не могут быть мужские или женские. Если ты способен что-то понимать и применять в жизни, какое значение имеет твой пол?  

Если ты что-то любишь, ты принимаешь его целиком. Это как дети: тебе же не может что-то в своем ребенке нравиться или не нравиться. И тут срабатывает тот самый принцип. Люблю всех целиком: и грязь, и пыль, и запах, и усталость. Потому что потом в результате я вижу, что родилось  этот воплощенный образ, который в тебе жил, просился наружу.  

Подробнее – в видеоматериале.

Люди в материале: Ксения Худолей, Оксана Кирилюк

 
 
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Оксана Кирилюк, кузнец: Не рассматривала себя никогда в качестве кузнеца. Просто довелось попасть на кузницу, когда я проходила практику на электрогазосварщика....
 
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