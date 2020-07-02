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Вчера мы нафоткали много кадров на Набережной. Не пропадать же добру, показываем вам
02.07.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Отличная погода способствовала проведению мероприятия под названием
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Отличная погода способствовала проведению мероприятия под названием День вышиванки. Но кроме самого мероприятия, на Набережной есть что посмотреть и показать...
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