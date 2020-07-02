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Вчера мы нафоткали много кадров на Набережной. Не пропадать же добру, показываем вам

02.07.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Отличная погода способствовала проведению мероприятия под названием День вышиванки. Но кроме самого мероприятия, на Набережной есть что посмотреть и показать вам.

Вчера мы нафоткали много кадров на Набережной. Не пропадать же добру, показываем вам

Вчера мы нафоткали много кадров на Набережной. Не пропадать же добру, показываем вам

Вчера мы нафоткали много кадров на Набережной. Не пропадать же добру, показываем вам

Вчера мы нафоткали много кадров на Набережной. Не пропадать же добру, показываем вам

 
 
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  Отличная погода способствовала проведению мероприятия под названием День вышиванки. Но кроме самого мероприятия, на Набережной есть что посмотреть и показать...
 
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