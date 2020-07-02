Исследование БГЭУ: таксисты зарабатывают 900 рублей в месяц. Яндекс.Такси не согласны

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Итоги исследования опубликованы на официальном сайте учреждения: часть 1 и часть 2. По данным БГЭУ, портрет среднестатистического таксиста – это мужчина 26-45 лет, работающий на собственном авто, его ежемесячный доход находится в пределах 900 белорусских рублей. При этом он работает более 10 часов в сутки ежедневно, принимая заказы в основном на короткие расстояния. Также в исследовании отмечается, что доля нелегального извоза по стране достигает 29% от рынка такси в целом. Годовой объем перевозок такси составляет 824,1 млн рублей, из которых на теневой рынок приходится 239 млн.

В Яндекс.Такси считают, что доля нелегального рынка может быть и выше, а заработки водителей недооценены.



Приводим комментарий пресс-службы Яндекс.Такси целиком



Доля теневого сегмента может быть выше, чем предполагает исследование БГЭУ. Особенно это касается регионов. Считаем, что важно обеспечить единые правила для всех участников рынка пассажирских перевозок. Решением может быть введение программных касс, которые позволяют получить более прозрачную отрасль. Мы знаем, что МНС уже работает в этом направлении, надеемся, что другие ведомства также будут заинтересованы в запуске программных касс в индустрии пассажирских перевозок Беларуси.

Что касается уровня доходов в отрасли, то исследование дает среднюю оценку по рынку. По нашим данным, водители партнёров Яндекс.Такси зарабатывают на 15-20% больше. Благодаря умным технологиям распределения заказа, прогнозированию спроса и точной маршрутизации, у водителей, подключенных к Яндекс.Такси, сокращается время простоя и холостой пробег. Они тратят минимум времени на ожидание заказа и получают его максимально близко к своему местоположению.

Мы, как и все легальные участники рынка, напрямую заинтересованы в его обелении и бОльшей прозрачности и готовы помогать отрасли двигаться в эту сторону. Более того, такие проблемы актуальны во многих регионах и государствах, и у нас есть практики, решения и технологии с доказанной эффективностью, которыми мы с удовольствием поделимся с регулирующими органами Беларуси.

Что это значит?

Белорусские таксисты согласно исследованию БГЭУ при 10-часовом рабочем дне могут заработать 900 рублей. В Яндекс.Такси считают, что на 15-20% больше, что соответствует вилке 1035-1080 рублей. Также в компании предлагают бороться с теневым рынком установкой программных касс.