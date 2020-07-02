ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кристина Орбакайте в маске возмутила поклонников

02.07.2020 14:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кристина Орбакайте в маске возмутила поклонников

Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в Instagram своим фото в маске и вызвала возмущение.

На кадрах артистка позирует в черно-белой маске. Она также призывает поклонников «заботиться о себе и об окружающих».

Однако реакция пользователей на снимок оказалась явно не такой, как ожидала певица. Многие обвинили ее в рекламе, написав соответствующие комментарии.

После этого Орбакайте вынуждена была записать видеообращение.

Она объяснила, что просто соблюдает правила гигиены и ничего не рекламирует, добавив, что ей гораздо спокойнее, если люди ходят в масках и защищают от себя окружающих, ведь многие могут даже не знать, что они болеют, и если не носить маску, то вирус будет распространяться.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в Instagram своим фото в маске и вызвала возмущение. На кадрах артистка позирует в черно-белой маске....
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинский Ан-26 сломали во время ремонта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика