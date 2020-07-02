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Кристина Орбакайте в маске возмутила поклонников
Источник материала: ОНТ
Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в Instagram своим фото в маске и вызвала возмущение.
На кадрах артистка позирует в черно-белой маске. Она также призывает поклонников «заботиться о себе и об окружающих».
Однако реакция пользователей на снимок оказалась явно не такой, как ожидала певица. Многие обвинили ее в рекламе, написав соответствующие комментарии.
После этого Орбакайте вынуждена была записать видеообращение.
Она объяснила, что просто соблюдает правила гигиены и ничего не рекламирует, добавив, что ей гораздо спокойнее, если люди ходят в масках и защищают от себя окружающих, ведь многие могут даже не знать, что они болеют, и если не носить маску, то вирус будет распространяться.
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Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в Instagram своим фото в маске и вызвала возмущение. На кадрах артистка позирует в черно-белой маске....
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