Кристина Орбакайте в маске возмутила поклонников

Источник материала: ОНТ

Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками в Instagram своим фото в маске и вызвала возмущение.

На кадрах артистка позирует в черно-белой маске. Она также призывает поклонников «заботиться о себе и об окружающих».

Однако реакция пользователей на снимок оказалась явно не такой, как ожидала певица. Многие обвинили ее в рекламе, написав соответствующие комментарии.

После этого Орбакайте вынуждена была записать видеообращение.

Она объяснила, что просто соблюдает правила гигиены и ничего не рекламирует, добавив, что ей гораздо спокойнее, если люди ходят в масках и защищают от себя окружающих, ведь многие могут даже не знать, что они болеют, и если не носить маску, то вирус будет распространяться.

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