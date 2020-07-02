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«Минскводоканал» о том, кому и как сделают перерасчет за воду и вернут ли деньги за испорченные фильтры

02.07.2020 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Городские власти разрешили не платить за холодное водоснабжение жителям районов Минска, где на днях из кранов шла некачественная вода. «Минскводоканал» разъяснил все нюансы по перерасчету и рассказал, кому, за какие услуги не придется платить.

За какой период и какие услуги будет сделан перерасчет минчанам, у которых на днях из крана шла некачественная вода?

Перерасчет сделают за всю воду, потребленную в июне по поданным показаниям счетчиков до 30 июня. Людям, проживающим в пострадавших районах в этом месяце не придется платить не только за холодную воду, но и за водоотведение (канализацию).

Кому разрешат не платить за воду в июне?

От платы за холодное водоснабжение освободят жителей Фрунзенского и Московского района, а также частично Ленинского, Центрального и Октябрьского с совместной зоной влияния водопроводных сетей поверхностных источников.

Как определят дома, жильцам которых сделают перерасчет, в частично пострадавших районах?

Дома определят по зонам влияния, куда технически вода могла попасть с поверхностных источников. Если в дом идет вода из подземного источника, там она плохой быть просто не может.

Как узнать жителям частично пострадавших районов, положен им перерасчет или нет?

«Минскводоканал» в течение нескольких дней (до 8 июля) составит списки адресов и передаст их в организации, которые делают начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения. В него включат и жилые многоквартирные дома, и общежития и дома частного сектора. Информацию о домах Ленинского, Центрального и Октябрьского районов, которые относятся к совместной зоне влияния водопроводных сетей поверхностных источников водоснабжения, разместят на сайте «Минскводоканала».

А если подал показания позже 30 июня, а воды вылилось больше, чем по предыдущим показаниям?

Показания после 30 июня к расчету не принимаются. Перерасчет будет сделан за весь объем водоснабжения, за весь объем водоотведения за целый месяц, а не только за те дни, когда были проблемы с водой. В любом случае это покроет расход воды на слив. Человек, открыв краны, может слить 3−4 куба воды, а если прописано, к примеру, 4 человека, то там месячный расход воды, скажем, 16 кубов.

Если я не подаю каждый месяц показания счетчика по воде, как мне сделают перерасчет?

Если в предыдущие месяцы потребитель подавал показания со счетчиков холодной и горячей воды, то перерасчет ему сделают за среднее количество кубометров, израсходованных ранее. К примеру, в апреле человек потребил 10 кубометров воды, такое же количество в мае. Значит в июне ему тоже поставят 10 кубометров.

Если же человек вообще не подает данные со счетчиков, то расчет будет сделан по нормам потребления на человека, прописанного или живущего по договору найма в квартире. Напомним, в месяц на одного человека норма потребления 4,2 кубометра. Если в квартире живут, скажем, двое, то им посчитают 8,4 куба.

В случаях, когда прибор учета нет, то объем водопотребления рассчитается по нормам 260 литров в сутки или 7,8 куба на человека.

Будет ли Минскводоканал проверять, верные ли показания подали потребители? Некоторые могли приплюсовать себе пару сотен лишних кубов воды.

Если у человека по поданным показаниям будет израсходован очень большой объем воды, то работники «Минскводоканала» придут и проверят. Понять, что показания завышены, несложно, ведь пропускная способность трубопровода известна. Понятно, что даже если в квартире открыть все краны, за несколько дней, скажем, даже 100 кубометров не сольешь.

Некоторые потребители говорят, что у них из-за некачественной воды пострадали фильтры и другое имущество. Куда обращаться с такими вопросами?

Если потребитель утверждает, что из-за плохого качества воды у него испортился фильтр, ему нужно отдать его на экспертизу, чтобы получить подтверждающий документ, что причиной поломки является ухудшение качества воды, с указанием периода, что именно в этот момент произошла поломка. С этим документом он может обратиться в «Минскводоканал» и написать претензию на возмещение убытков.

Другое имущество в данной ситуации пострадать не могло, поскольку из качественных показателей превышения были только по запаху. К примеру, на работу стиральной машины запах никак не мог повлиять.

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Теги: Минск
 
 
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Узнали, как будут определять дома, которые освободят от платы за водоснабжение и будут ли проверять правильность поданных показаний счетчиков.
 
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