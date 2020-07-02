Какая дачная работа самая небезопасная? Невролог о том, как огородничать без вреда для здоровья

Источник материала: Tut.by

Работы на дачном участке вполне могут стать полезной тренировкой, если контролировать нагрузки и делать их динамическими. Однако после закрытия дачного сезона количество обращений к врачу резко возрастает, рассказывает невролог Татьяна Гарустович: обостряются хронические неврологические заболевания, «приобретаются» новые. Какие работы на даче наиболее небезопасны и что делать, если в огороде резко прихватило спину, шею или поясницу?



Татьяна Гарустовичврач-невролог высшей категории, кандидат медицинских наук

Какие работы на даче можно приравнять к фитнесу? Все дачные работы полезны и могут рассматриваться как действия, которые укрепляют тело человека, улучшают функционирование его органов. Это касается и кошения травы, и поливки огорода, и уборки территории, и рубки дров. Как правило, такие движения естественные, они включают природные двигательные механизмы с правильной ритмикой, динамикой, на которые хорошо реагирует организм. Даже поднятие тяжестей (в меру возможностей человека) — это элемент укрепления и оздоровления мышц. Но имеет значение дозировка дачных работ: как только они для конкретного человека становятся запредельными — возникает сбой в работе организма.

Какая дачная работа самая небезопасная? Та, которая связана со статической нагрузкой. Например, прополка грядок, когда человек стоит с опущенной головой. Такая поза может быть физиологичной только очень непродолжительное время — 10−15 минут. Если же человек будет два часа стоять и полоть, не поднимая головы, то большая вероятность, что у него может что-то заболеть: это и радикулит, и головокружение, и боли в шее. Чтобы всего этого избежать, статические нагрузки должны быть непродолжительными (особенно под палящим солнцем), важно чередовать позы и движения, делать перерывы, чтобы пройтись и полежать, то есть перейти в более расслабленное физиологичное состояние.

Если человек всю зиму провел дома, ему надо готовиться к дачному сезону? Если человек пассивный, шесть месяцев пролежал на диване и мало нагружал себя физическими упражнениями, то для него дачные работы могут быть связаны с риском возникновения неврологических заболеваний. Зачастую это из-за возникающего у дачников желания сделать на приусадебном участке много, быстро и самостоятельно. Но прежде чем приступать, следует дать организму время втянуться, а не рваться сразу же к 10-часовым работам. Важно, чтобы человек учитывал свои хронические заболевания: если у него был радикулит или он периодически обостряется, то понятное дело, что подъем тяжестей для него противопоказан в любых условиях — дача не исключение. Если бывают головокружения, головная боль, есть проблемы в области шеи, то не следует лезть на высокое дерево, долго стоять с запрокинутой головой, чтобы собрать урожай: головокружение может возобновиться, может появиться синдром позвоночной артерии и человек рискует потерять сознание.

Сколько времени можно работать на участке? Это очень индивидуально и зависит от состояния здоровья человека, погоды, условий проживания. Но уходить в дачу с головой я бы никому не рекомендовала: нужно рационально распределять нагрузки, они должны быть временными и чередоваться с отдыхом, прогулками, плаванием, катаниями на велосипеде, походами за грибами или ягодами. Иначе в какой-то момент дачного сезона отреагировать может любая часть тела. Человек может начать испытывать патологическую боль в спине с разной локализацией — может иррадиировать в поясницу, нижние или верхние конечности, грудной отдел.

Почему на даче у многих «выравнивается» давление? Как правило, условия пребывания на даче (природа, здоровое питание, физическая активность) достаточно благоприятны для тех, кто страдает гипертонической болезнью — у многих действительно давление нормализуется. Но в этом кроется опасность: зная из опыта, как позитивно организм реагирует на смену условий, человек часто теряет бдительность — начинает перегружать себя, долго пребывает в статической позе на солнце, активнее переживает какие-либо дачные междоусобицы. В такие моменты его давление может резко повыситься, он может начать паниковать из-за того, что рядом нет медицинских учреждений — возникает угроза так называемых дачных инсультов и инфарктов. Наиболее опасно для формирования этих проблем быстрое падение давления с высоких цифр на низкие из-за неверного самостоятельного приема медикаментов. Перед поездкой на дачу пожилые и люди с проблемами сердечно-сосудистой системы должны проконсультироваться с врачом, какие препараты они будут принимать для корректировки давления.

Как себе помочь при мышечной боли на даче? Важно отличить физиологическую от патологической боли. Мышечная для человека абсолютно физиологична, она возникает при тренировке, другой физической нагрузке. Такая боль легко снимается баней, сауной, релаксирующим массажем или повторной нагрузкой. Что касается патологической боли, то она является симптомом заболевания и, как правило, она более локальна и прогрессирует со временем. При патологическом мышечном синдроме необходимо стабилизировать соответствующий позвоночный сегмент, принять горизонтальное положение на жесткой поверхности, исключить физические нагрузки, применить ортопедический корсет. При острой боли можно принять нестероидные противовоспалительные препараты. Иногда одной-двух таблеток хватает, чтобы снять мышечную боль и нарастание отечного синдрома. Но дальше самолечением заниматься не следует: если боль усиливается, не уходит после сна или появляется в других местах — необходимо обратиться к врачу-неврологу.

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