МАРТ рекомендует не покупать товары в соцсетях

Источник материала: Вороновская газета





Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует не покупать товары в социальных сетях, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

«В Министерство антимонопольного регулирования и торговли периодически поступают жалобы граждан, которые приобрели товар в социальных сетях. Суть, как правило, сводится к тому, что продавец не отвечает на претензии потребителя по качеству товара, не выходит на связь. Что можно порекомендовать в таких случаях? Самый главный совет — это не приобретать товары в социальных сетях», — отметила Инна Гаврильчик.

Дело в том, что, как правило, через соцсети товары продают граждане, которые не зарегистрированы в качестве ИП или юрлица. В данном случае это сделка между двумя физлицами, на такие взаимоотношения закон «О защите прав потребителей» не распространяется. Если возникают проблемы с товаром, то разрешить спор можно только в судебном порядке. «Здесь, конечно же, купивший товар в соцсетях несет существенные риски. Продавца, к сожалению, бывает невозможно найти, поскольку в соцсетях он был под ненастоящим именем, никаких его реквизитов нет», — констатировала представитель МАРТ.

Инна Гаврильчик обратила внимание: в соцсетях товары могут быть немного дешевле, но при такой покупке есть существенные риски. Вещи могут оказаться некачественными или вообще не соответствовать описаниям в соцсетях.

https://www.belta.by/