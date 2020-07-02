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«У меня четверо внуков». Истории четырёх женщин, возраст которых сложно угадать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вежливые мужчины никогда не спрашивают у женщин, сколько им лет. А это все потому, что в любом возрасте они прекрасны. И это докажут героини нашего сюжета.
Знакомьтесь, Альбина Ивановна. По внешности угадать ее возраст не получится. Не удивляйтесь, ей уже 80. Все, кто знаком с этой женщиной, знают, что она – настоящий ураган.
Организовала танцевальный кружок для ровесников, спортивную секцию, работает как волонтёр. Полвека трудилась медиком. Поэтому и ЗОЖ-ориентирована.
Альбина Пожаева:
Особая любовь Альбины Ивановны – терапевтический парк в переулке Клумова. Здорово отдыхают здесь всем районом. Сотни цветов – георгины, петунии, розы. Выкрашенные лавочки и художественные кормушки для птиц. Все – дело рук бабушки-энерджайзера и ее команды.
Альбина Пожаева:
«Большой» стал ее судьбой с самых первых дней. Мама была балериной и после войны жила в театре с маленькой дочерью. И вот уже Любовь Викторовна готовится встретить свой седьмой юбилей.
Любовь Карпилова, костюмер, художник-гример Большого театра оперы и балета Беларуси:
А после рук Любови Викторовны артисты попадают в не менее опытные – гримера Валентины Петровны. В декабре этого года оперный стилист встретит юбилейную дату – 50 лет в театре. Сложно представить количество народных и заслуженных, которых она готовила к выходу на сцену. Авторитет у художника непререкаемый. Способна за короткое время создать образ хоть средневековой Европы, хоть Древней Греции. Каких только историй за полвека не было.
Валентина Штепова, художник-гример Большого театра оперы и балета Беларуси:
Татьяна Смирнова, пенсионерка:
Эти женщины – наглядный пример того, что цифра в паспорте значения не имеет. Главное – то, как к жизни относиться. А они всегда идут по ней с улыбкой.
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Новости Беларуси. Вежливые мужчины никогда не спрашивают у женщин, сколько им лет. А это все потому, что в любом возрасте они прекрасны. И это докажут героини нашего...
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