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В Ленинском районе г. Бреста прошли возложения к памятным местам

02.07.2020 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В канун государственного праздника Дня Независимости Республики Беларусь, предприятия и организации возложили венки к местам воинских захоронений, находящихся на территории Ленинского района и почтили память тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны.

В Ленинском районе г. Бреста прошли возложения к памятным местам

В Ленинском районе г. Бреста прошли возложения к памятным местам

Ежегодно трудовые коллективы предприятий, организаций проводят осмотр и ремонт (по мере необходимости) закреплённых памятников погибшим воинам и мирным жителям в годы Великой Отечественной войны, выполняют работы по благоустройству.

В Ленинском районе г. Бреста прошли возложения к памятным местам

В Ленинском районе г. Бреста прошли возложения к памятным местам
 В Ленинском районе г. Бреста прошли возложения к памятным местам

Память о войне жива в наших сердцах.

 
 
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  В канун государственного праздника Дня Независимости Республики Беларусь, предприятия и организации возложили венки к местам воинских захоронений,...
 
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