 В Ленинском районе г. Бреста прошли возложения к памятным местам

Источник материала: Виртуальный Брест

В канун государственного праздника Дня Независимости Республики Беларусь, предприятия и организации возложили венки к местам воинских захоронений, находящихся на территории Ленинского района и почтили память тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны.









Ежегодно трудовые коллективы предприятий, организаций проводят осмотр и ремонт (по мере необходимости) закреплённых памятников погибшим воинам и мирным жителям в годы Великой Отечественной войны, выполняют работы по благоустройству.











Память о войне жива в наших сердцах.