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В Ленинском районе г. Бреста прошли возложения к памятным местам
02.07.2020 16:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В канун государственного праздника Дня Независимости Республики Беларусь, предприятия и организации возложили венки к местам воинских захоронений, находящихся на территории Ленинского района и почтили память тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны.
Ежегодно трудовые коллективы предприятий, организаций проводят осмотр и ремонт (по мере необходимости) закреплённых памятников погибшим воинам и мирным жителям в годы Великой Отечественной войны, выполняют работы по благоустройству.
Память о войне жива в наших сердцах.
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В канун государственного праздника Дня Независимости Республики Беларусь, предприятия и организации возложили венки к местам воинских захоронений,...
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