Вороновский район и ОАО «Вороновская сельхозтехника» отмечены наградами Гродненского облисполкома

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня в зале заседания Вороновского райисполкома заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера встретился с активом Вороновщины и вручил награды по итогам работы за 2019 года.

— В преддверии главного государственного праздника — Дня Независимости — были подведены итоги соревнования города Гродно и районов области за достижение высоких показателей в экономическом и социально-культурном развитии за 2019 год. Мне приятно, что в одной из номинаций отмечен Вороновский район, моя малая родина, — подчеркнул Виталий Иосифович.







Заместитель председателя облисполкома заметил, что хоть на Вороновщине нет строительных организаций, предприятия района являются активными заказчиками услуг в строительной сфере. В районе обновляются объекты, инфраструктура, реконструирована Вороновская средняя школа, многое создается и созидается. Поэтому 2-е место в номинации «За достигнутые высокие показатели в строительстве и развитии отраслей строительной индустрии» вполне заслуженное. Вороновский район в данной номинации отмечен второй год подряд.







Кроме того, по итогам минувшего года свидетельство о занесении ОАО «Вороновская сельхозтехника» на областную Доску Почета было вручено директору Александру Магазинщикову. Руководитель отметил, что данная награда — заслуга всего коллектива, а предприятие будет и впредь трудиться над укреплением экономической сферы района в частности, страны в целом. К слову, коллектив «Вороновской сельхозтехники» будет занесен и на районную Доску Почета.











Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.