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Вороновский район и ОАО «Вороновская сельхозтехника» отмечены наградами Гродненского облисполкома

02.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вороновский район и ОАО «Вороновская сельхозтехника» отмечены наградами Гродненского облисполкома

Сегодня в зале заседания Вороновского райисполкома заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера встретился с активом Вороновщины и вручил награды по итогам работы за 2019 года.

— В преддверии главного государственного праздника — Дня Независимости — были подведены итоги соревнования города Гродно и районов области за достижение высоких показателей в экономическом и социально-культурном развитии за 2019 год. Мне приятно, что в одной из номинаций отмечен Вороновский район, моя малая родина, — подчеркнул Виталий Иосифович.


Вороновский район и ОАО «Вороновская сельхозтехника» отмечены наградами Гродненского облисполкома

Заместитель председателя облисполкома заметил, что хоть на Вороновщине нет строительных организаций, предприятия района являются активными заказчиками услуг в строительной сфере. В районе обновляются объекты, инфраструктура, реконструирована Вороновская средняя школа, многое создается и созидается. Поэтому 2-е место в номинации «За достигнутые высокие показатели в строительстве и развитии отраслей строительной индустрии» вполне заслуженное. Вороновский район в данной номинации отмечен второй год подряд.


Вороновский район и ОАО «Вороновская сельхозтехника» отмечены наградами Гродненского облисполкома

Кроме того, по итогам минувшего года свидетельство о занесении ОАО «Вороновская сельхозтехника» на областную Доску Почета было вручено директору Александру Магазинщикову. Руководитель отметил, что данная награда — заслуга всего коллектива, а предприятие будет и впредь трудиться над укреплением экономической сферы района в частности, страны в целом. К слову, коллектив «Вороновской сельхозтехники» будет занесен и на районную Доску Почета.


Вороновский район и ОАО «Вороновская сельхозтехника» отмечены наградами Гродненского облисполкома
Вороновский район и ОАО «Вороновская сельхозтехника» отмечены наградами Гродненского облисполкома

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в зале заседания Вороновского райисполкома заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера встретился с активом Вороновщины и вручил...
 
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