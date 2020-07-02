Группировка «Ленинград», которую Сергей Шнуров распустил в прошлом году, выпускает новый клип

Источник материала: Tut.by

Группировка «Ленинград», которую Сергей Шнуров распустил в прошлом году, сняла клип на новую песню «Фотоссесия». Пока появился лишь трейлер, весь клип будет опубликован позже. Об этом сообщает RTVI.

20-секундный трейлер презентовали на телеканале RTVI, генеральным продюсером которого недавно стал Сергей Шнуров. Премьера клипа назначена на YouTube-канале «Ленинград | Leningrad» на 00.15 3 июля.

Главная героиня «Фотосессии» — девушка плюс-сайз, которая устраивает для себя дорогие модные съемки, сам трек повествует о ее тонком душевном устройстве. «Фотосессия» — первый клип «Ленинграда» с июня 2019 года. Тогда группа выпустила видео на трек i_$uss.

В комментарии для RTVI Шнуров уточнил, что новый клип — это не намек на возвращение группы к концертной деятельности, а просто «творческая избыточность». Напомним, весной 2019 года певец распустил группу «Ленинград». По его словам , он создавал ее для того, чтобы исполнять музыку эпохи застоя. Этот период прошел.

Читайте также

Сергей Шнуров заявил, что в его песнях нет мата

«Ленинград» снова собрал «Минск-Арену». И вот как это было

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play