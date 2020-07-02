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Группировка «Ленинград», которую Сергей Шнуров распустил в прошлом году, выпускает новый клип

02.07.2020 17:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группировка «Ленинград», которую Сергей Шнуров распустил в прошлом году, сняла клип на новую песню «Фотоссесия». Пока появился лишь трейлер, весь клип будет опубликован позже. Об этом сообщает RTVI.

20-секундный трейлер презентовали на телеканале RTVI, генеральным продюсером которого недавно стал Сергей Шнуров. Премьера клипа назначена на YouTube-канале «Ленинград | Leningrad» на 00.15 3 июля.

Главная героиня «Фотосессии» — девушка плюс-сайз, которая устраивает для себя дорогие модные съемки, сам трек повествует о ее тонком душевном устройстве. «Фотосессия» — первый клип «Ленинграда» с июня 2019 года. Тогда группа выпустила видео на трек i_$uss.

В комментарии для RTVI Шнуров уточнил, что новый клип — это не намек на возвращение группы к концертной деятельности, а просто «творческая избыточность». Напомним, весной 2019 года певец распустил группу «Ленинград». По его словам, он создавал ее для того, чтобы исполнять музыку эпохи застоя. Этот период прошел.

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Теги: Минск
 
 
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Группировка «Ленинград», которую Сергей Шнуров распустил в прошлом году, сняла клип на новую песню «Фотоссесия». Пока появился лишь трейлер, весь клип будет...
 
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