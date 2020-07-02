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Мужчина запостил фото домашнего котика и поплатился свободой

02.07.2020 22:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина запостил фото домашнего котика и поплатился свободой

Житель Шанхая (Китай) по фамилии Тан опубликовал пару фото своего домашнего кота. Теперь он за решеткой ждет приговора. Об этом сообщает Shanghaiist.

По утверждениям мужчины, когда он увидел такого красивого кота, то сразу влюбился. Он заплатил за него 50 тысяч юаней, после чего стал хвастать пушистым приобретением в интернете. 


Фото: Shanghaiist

Зверь красивый, цена высокая, но и такого питомца встретить в домах – редкость. Ведь это был каракал – степная рысь. Жизнь в домашних условиях этим диким животным противопоказана. Именно поэтому снимками в интернете заинтересовались правоохранители.

Сейчас Тан сидит в тюрьме. Пока решения суда по его делу нет. О судьбе каракала ничего не известно, но, скорее всего, животное попало к ветеринарам.

Главное фото: httpgoodcat.wordpress.com 

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Житель Шанхая (Китай) по фамилии Тан опубликовал пару фото своего домашнего кота. Теперь он за решеткой ждет приговора. Об этом сообщает Shanghaiist. По утверждениям...
 
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