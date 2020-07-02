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Мужчина запостил фото домашнего котика и поплатился свободой
Источник материала: ОНТ
Житель Шанхая (Китай) по фамилии Тан опубликовал пару фото своего домашнего кота. Теперь он за решеткой ждет приговора. Об этом
По утверждениям мужчины, когда он увидел такого красивого кота, то сразу влюбился. Он заплатил за него 50 тысяч юаней, после чего стал хвастать пушистым приобретением в интернете.
Зверь красивый, цена высокая, но и такого питомца встретить в домах – редкость. Ведь это был каракал – степная рысь. Жизнь в домашних условиях этим диким животным противопоказана. Именно поэтому снимками в интернете заинтересовались правоохранители.
Сейчас Тан сидит в тюрьме. Пока решения суда по его делу нет. О судьбе каракала ничего не известно, но, скорее всего, животное попало к ветеринарам.
Главное фото: httpgoodcat.wordpress.com
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Житель Шанхая (Китай) по фамилии Тан опубликовал пару фото своего домашнего кота. Теперь он за решеткой ждет приговора. Об этом сообщает Shanghaiist. По утверждениям...
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