Цены на нефть вновь пошли на спад после двух дней активного роста

Источник материала: ОНТ

Утром 3 июля мировые цены на нефть пошли на спад после двух дней активного роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9:24 по минскому времени стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent составила $42,78 сократившись на 0,83% по сравнению с предыдущим днем торгов. Сокращаются и цены на нефть марки WTI, стоимость барреля которой сократилась до $40,34 (минус 0,76%).

Последние два дня стоимость нефти активно росла в связи с ожиданием снижения запасов в США и началом постепенного восстановления американской экономики. Однако существенный рост числа заражений COVID-19 в мире переломил оптимистичные ожидания участников рынка.

Напомним, в конце июня в США произошел резкий рост заболеваемости COVID-19. Накануне в стране было зарегистрировано свыше 52 тыс. новых случаев заражения, что стало абсолютным антирекордом для США. Столь существенный рост заболеваемости происходит на фоне охвативших страну массовых протестов, начавшихся после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским.

Фото: pixabay

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