|
Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске работают десятки площадок. Большая праздничная программа гостей ожидает вечером.
Яна Шипко, корреспондент:
Какие же хэдлайнеры сегодня в программе и как все это будет происходить?
Анастасия Чеканова, помощник главного режиссера гала-концерта «Беларусь бязмежная»:
Хэдлайнером сегодняшнего концерта будет Анжелика Агурбаш. На эту сцену после праздничного салюта выйдет популярный блогер и исполнитель Мэвл.
У Дворца Республики развернулась выставка новинок белорусского машиностроения. Такая необычная фотозона.
Один из самых ярких моментов праздника – долгожданное открытие светомузыкального фонтана. В парке Янки Купалы нас ждет 3 часа феерии.
Удобно сегодня скорректирована работа транспорта. Поезда в метро будут курсировать с интервалом в 6 минут. Так что добраться в разные точки города после праздничных торжеств будет несложно.
Напомним, в 22.55 по традиции пройдет всебелорусская акция «Споем гимн вместе!»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»
Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске работают десятки площадок. Большая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)