ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»

03.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске работают десятки площадок. Большая праздничная программа гостей ожидает вечером.

Куда пойти и на что посмотреть, расскажет Яна Шипко.

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»

Яна Шипко, корреспондент:
Мы находимся у стелы «Минск – город-герой», которая является символом столицы. Рядом и музей Великой Отечественной войны. Поэтому символично, что здесь из года в год проходят праздничные мероприятия. Здесь уже смонтировано оборудование, настраиваются камеры.

Какие же хэдлайнеры сегодня в программе и как все это будет происходить?

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»

Анастасия Чеканова, помощник главного режиссера гала-концерта «Беларусь бязмежная»:
В этом году мы запустили формат хэштегов, названия которых говорят сами за себя: «Мая геалакацыя тут», «Душа народная», «Ад сэрца». Большое количество невероятно талантливых молодых коллективов, руководителей, людей творческих, которые вкладывают в этот концерт душу.

Хэдлайнером сегодняшнего концерта будет Анжелика Агурбаш. На эту сцену после праздничного салюта выйдет популярный блогер и исполнитель Мэвл.

У Дворца Республики развернулась выставка новинок белорусского машиностроения. Такая необычная фотозона.

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»

Один из самых ярких моментов праздника – долгожданное открытие светомузыкального фонтана. В парке Янки Купалы нас ждет 3 часа феерии.

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»

Удобно сегодня скорректирована работа транспорта. Поезда в метро будут курсировать с интервалом в 6 минут. Так что добраться в разные точки города после праздничных торжеств будет несложно.

На какие праздничные площадки Минска сходить 3 июля и как будет работать транспорт?

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»

Выступят Анжелика Агурбаш и Мэвл. Что ожидает зрителей на гала-концерте около стелы «Минск – город-герой»

Напомним, в 22.55 по традиции пройдет всебелорусская акция «Споем гимн вместе!»

Что еще увидят гости праздника – смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Яна Шипко, Анастасия Чеканова, Мэвл, Анжелика Агурбаш

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отмечает День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске работают десятки площадок. Большая...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нормальный председатель, вникает во всё». Что говорят о молодом директоре подчинённые
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика