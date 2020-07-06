Белорусский ветеран – о партизанском детстве, боях и благодарности от Рокоссовского

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «МИР 24» продолжает рассказывать о тех, благодрая кому она стала возможной. Бронислав Карпенко в 15 лет ушел в партизаны. Потом стал солдатом Красной Армии и дошел до Германии. О подвиге ветерана – в репортаже корреспондента «МИР 24» Ольги Барановой.

Когда началась война, Бронислав Карпенко едва окончил 7 класс. О том, что мирная жизнь закончилась, узнал по радио. А уже в июле в его деревню Мурово вошли оккупанты. Чтобы спастись от немцев, вместе с семьей ушел в лес.

«Вышла молоденькая женщина. Она только вышла замуж в последнее воскресенье перед войной. Они ее схватили и тащат в сарай. Выскакивает ее муж. Хотел помочь. А они их к стенке поставили и расстреляли. Это был первый такой случай открытого издевательства», – рассказал Бронислав Карпенко.

Оружие впервые в руки Бронислав Карпенко взял в 15 лет. Вместе со старшим братом ушел к партизанам. Копали и маскировали землянки, подрывали мосты, громили опорные пункты гитлеровцев. Когда в 1944-м Беларусь освободили, Бронислав помогал расчищать полуразрушенный Минск.

«Виден был Дом офицеров, Дом правительства. Впечатление гнетущее. Радость встречи с людьми, а с другой стороны: что ж вы, гады, сделали с нашей столицей», –вспоминает ветеран.

Через месяц после освобождения Минска Брониславу Викторовичу исполнилось 18, и он ушел на фронт. Однажды убил вражеского пулеметчика, который не давал пехоте занять позицию. За это его представили к ордену Славы III степени. А после войны получил благодарность от маршала Рокоссовского.

«Я лежу в окопе. Подходит ко мне командир дивизиона. Говорит: подняться. Спасибо, сынок, за службу. Досталось тебе, даже осколок был. И дал мне медаль «За боевые заслуги». Я такой думаю: ничего себе, вот это награда. Первая боевая награда», – отметил ветеран.

Победу Бронислав Викторович встретил в Германии. И продолжил военную службу. Дослужился до звания полковника. Исполнил и свою детскую мечту – получил диплом учителя истории. Несмотря на возраст, ветерану уже 94, он часто навещает школьников. Говорит: о войне надо помнить, чтобы не повторилась.