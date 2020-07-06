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Отсутствие жилета - главное нарушение любителей водных развлечений на Минском море

06.07.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Рассекают волны и подчиняют ветер - навигационный сезон уже открыт во всех регионах Беларуси. На Минском море любители водных развлечений встали на глиссер еще месяц назад. Помимо ярких впечатлений, за этот период некоторые капитаны успели насобирать и нарушения. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам отмечают, главное - отсутствие жилета. 

В данном случае лодка с запущенным мотором находилась в пляжной зоне, что категорически запрещено. Для того, чтобы выйти, что называется, в открытое море, есть специальный путь, или же добраться туда можно на веслах. В противном случае есть шанс получить штраф. 

 
 
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Рассекают волны и подчиняют ветер - навигационный сезон уже открыт во всех регионах Беларуси. На Минском море любители водных развлечений встали на глиссер еще...
 
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