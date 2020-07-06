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Трактор опрокинулся на бок в результате аварии в Зельвенском районе

06.07.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

На дороге Р 99 разъехаться не смогли трактор "Беларус" и фура на польских номерах. Похоже, что у кабины трактора поврежден каркас безопасности. Серьезные повреждения получил и грузовик. Судя по видео, кабина тягача Volvo повреждена в правой передней части и смещена назад. Предварительно, шофер фуры мог уснуть за рулем. Сообщается, что водители не пострадали. 
 
 
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На дороге Р 99 разъехаться не смогли трактор "Беларус" и фура на польских номерах. Похоже, что у кабины трактора поврежден каркас безопасности. Серьезные...
 
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