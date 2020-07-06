Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске высшему офицерскому составу вручили генеральские погоны. Торжественную церемонию провел президент страны Александр Лукашенко. Сегодня же глава государства чествовал выпускников, которые «на отлично» закончили военные вузы.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь уделяет большое внимание собственной военной безопасности и важная роль в этом отводится Вооруженным силам.

«Каждый из вас грамотный, всесторонне подготовленный офицер-профессионал, патриот, посвятивший жизнь бескорыстному служению стране и народу. Убежден, что вы сможете должным образом защитить наше Отечество, граждан и общественную стабильность. Помните, что вы являетесь наследниками победных традиций наших дедов и прадедов», – сказал Лукашенко.

Президент пожелал военнослужащим крепкого здоровья.