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Давление властей на Symbal.by продолжается: на магазин подало в суд МЧС
Источник материала: KYKY>
МЧС направило в Экономический суд Минска заявление, где просит приостановить работу магазина подарков и сувениров Symbal.by на проспекте Машерова, 18. Об этом
В комментарии «Свободе» Белоус
Напомним, давление властей на магазин началось с момента, когда у его курьера 12 июня милиция изъяла больше 400 футболок «ПСІХО3%». 15 июня в Symbal.by нагрянули с проверкой налоговая и ОБЭП. 23 июня ОМОН жестко разогнал людей, которые стояли в очереди в магазин, чтобы поддержать его покупками в сложные времена. По словам Белоуса, проверки против компании не прекращаются, их, напротив, становится только больше.
Обложка: «Свобода».
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МЧС направило в Экономический суд Минска заявление, где просит приостановить работу магазина подарков и сувениров Symbal.by на проспекте Машерова, 18. Об этом написал...
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