Давление властей на Symbal.by продолжается: на магазин подало в суд МЧС

Источник материала: KYKY

МЧС направило в Экономический суд Минска заявление, где просит приостановить работу магазина подарков и сувениров Symbal.by на проспекте Машерова, 18. Об этом написал соучредитель магазина Павел Белоус в Facebook. Суд состоится 16 июля.

В комментарии «Свободе» Белоус рассказал , что 23 июня Советский районный отдел по чрезвычайным ситуациям рекомендовал Symbal.by прекратить работу из-за выявленных там нарушений. Предложение утвердили 24 июня, но магазин закрылся только 29 июня. Это и послужило поводом подать на Symbal.by в суд.

Напомним, давление властей на магазин началось с момента, когда у его курьера 12 июня милиция изъяла больше 400 футболок «ПСІХО3%». 15 июня в Symbal.by нагрянули с проверкой налоговая и ОБЭП. 23 июня ОМОН жестко разогнал людей, которые стояли в очереди в магазин, чтобы поддержать его покупками в сложные времена. По словам Белоуса, проверки против компании не прекращаются, их, напротив, становится только больше.

Обложка: «Свобода».