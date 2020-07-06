|
СМИ: власти принуждают кандидата в президенты Беларуси признать не его подписи
Источник материала: KYKY>
Власти оказывают давление на идущего в президенты Сергея Черечня. От него хотят, чтобы он признал «лишние» подписи за его выдвижение, которые политику насчитал ЦИК. Такую информацию «Нашей Ниве»
Напомним, в свою пользу Черечню
Представитель Черечня подтвердил, что в комиссии падавали только 106 тысяч подписей, а вот почему появились расхождения в числах – ответить не смог. Сказал лишь: «Это не к нам уже вопрос».
Як высветліла «Наша Ніва», з Чэрачнем правялі прафілактычныя гутаркі, каб ён пагадзіўся, што дапусціў памылку, і публічна абвясціў, што згодны з вынікамі падлікаў ў ЦВК. Невядома, прадстаўнікі якога ведамства ціснулі на палітыка. Кажуць, пасля гэтых размоў Чэрачань адчуваў сябе прыгнечана. Сам ён не пацвердзіў, але і не абверг гэтую гісторыю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти оказывают давление на идущего в президенты Сергея Черечня. От него хотят, чтобы он признал «лишние» подписи за его выдвижение, которые политику насчитал...
|
Архив (Разное)