СМИ: власти принуждают кандидата в президенты Беларуси признать не его подписи

Источник материала: KYKY

Власти оказывают давление на идущего в президенты Сергея Черечня. От него хотят, чтобы он признал «лишние» подписи за его выдвижение, которые политику насчитал ЦИК. Такую информацию «Нашей Ниве» сообщили сразу три не связанных между собой источника.

Напомним, в свою пользу Черечню удалось собрать 106 тысяч подписей. К их качеству у районных избиркомов вопросов не возникло. А 30 июня ЦИК показал таблицу с данными о количестве достоверных подписей за выдвижение кандидатов. В таблице написано, что за Черечня действительными сочли 143 109 подписей. Откуда взялись еще 36,6 тысячи подписей – загадка.

Представитель Черечня подтвердил, что в комиссии падавали только 106 тысяч подписей, а вот почему появились расхождения в числах – ответить не смог. Сказал лишь: «Это не к нам уже вопрос».

Як высветліла «Наша Ніва», з Чэрачнем правялі прафілактычныя гутаркі, каб ён пагадзіўся, што дапусціў памылку, і публічна абвясціў, што згодны з вынікамі падлікаў ў ЦВК. Невядома, прадстаўнікі якога ведамства ціснулі на палітыка. Кажуць, пасля гэтых размоў Чэрачань адчуваў сябе прыгнечана. Сам ён не пацвердзіў, але і не абверг гэтую гісторыю.