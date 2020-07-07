Компания с белорусским капиталом стала крупнейшим поставщиком технической соли в Латвию

Источник материала: Ежедневник

123ru.net

Компания Lat Salt Trade, принадлежащая гражданину Беларуси Петру Кравченко, обеспечивает 70% потребностей автодорожной службы Латвии в технической соли.

Эти сведения огласила Latvijas autoceļu uzturētājs (Служба содержания дорог Латвии).

Как пишет латвийское издание Skaties.lv c ссылкой на руководителей ведомства, осенью 2019 года в результате конкурсного отбора Latvijas autoceļu uzturētājs определила круг поставщиков технической соли в течение двух ближайших сезонов. Семь компаний обязались поставить 200 тыс. тонн продукта на 11 млн евро. Источниками сырья были заявлены Беларусь, Марокко и Германия.

В ходе этих торгов появился участник с капиталом из Беларуси, который предложил техническую соль по самой дешевой цене. Если ранее, со слов председателя Latvijas autoceļu uzturētājs, она закупалась по 60 евро за тонну, то сейчас ее стоимость составляет 39 евро за тонну. В итоге, как констатируют в госслужбе, другие участники рынка или вынуждены сотрудничать с Lat Salt Trade, или уходить из этого бизнеса.

Фактические с конца прошлого года, по информации Latvijas autoceļu uzturētājs, Lat Salt Trade обеспечивает 70% потребностей службы. Остальную долю в этой нише делят компании VIATEK1 (21%) и CEĻI UN TILTI (9%).

Согласно данным регистра Латвии, Lat Salt Trade является дочкой литовской компании Lit Salt Trade, а ее конечным бенефициаром называется гражданин Беларуси Петр Кравченко.

Информация о поставщиках технической соли стала публичной в рамках скандальной истории, которая освещается латвийскими СМИ. Якобы сложившаяся ситуация могла не понравиться конкурентам, которые простимулировали сотрудников Службы государственных доходов (VID) провести проверки в отношении некоторых поставщиков. Но в итоге сотрудники сами оказались в центре внимания управления собственной безопасности.